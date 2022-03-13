İbrahim Güray AYTEKİN Özel Haber Araştırma

Tıp Bayramı, her Mart ayının 14'ünde kutlanan, Türkiye'de Tıp alanından çalışanların hizmet sorunlarının tartışıldığı, bilime katkılarının ödüllendirildiği bir anma ve kutlama günüdür.

14 Mart 1827'de, II. Mahmut döneminde, Saray Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı'daki Tulumbacıbaşı Konağı'nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulması, Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir.

Okulun kuruluş günü olan 14 Mart, "Tıp Bayramı" olarak kutlanmaktadır.

İlk kutlama, 1919 yılının 14 Mart'ında işgal altındaki İstanbul'da gerçekleşmiştir. O gün, tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran'ın önderliğinde, tıp okulu öğrencileri işgali protesto için toplanmış ve onlara devrin ünlü doktorları da destek vermişti. Böylece tıp bayramı, tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi olarak başlamıştır.

İstanbul, İngiliz işgali altındadır ve tıp öğrencileri eğitimlerine işgal günlerinde devam etmeye çalışmaktadır. O günlerde 3. sınıfta tıp eğitimine devam eden Hikmet Boran da Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane öğrencileri arasındadır. 14 Mart 1919’da tıp öğrencileri Hikmet Boran önderliğinde üniversitenin kuruluş yıldönümünü kutlayacaklarını söyleyerek toplanır ve ardından işgale karşı tarihi fakülte binasının direkleri arasına Türk bayrağını asarlar. İşgal güçleri protestoyu engellemeye çalışsalar da tıp öğrencilerini durduramazlar.

Tıp öğrencilerinin kararlılıkları ve vatanseverlikleri sayesinde karanlık işgal günlerinde İstanbul semalarında dalgalanan Türk bayrağı bir umut ışığı gibi parlar. O günden sonra da 14 Mart ülkemizde Tıp Bayramı olarak kutlanmaya başlar. https://www.oncevatan.com.tr/sivas-kongresi-ve-tibbiyeli-hikmet-destani-makale,52441.html yazımı okuyabilirsiniz.

İşgale karşı başkaldıran tıp öğrencilerinin sembolü haline gelen Hikmet Boran, tıp eğitimini yarıda bırakarak Kurtuluş Savaşı’na katılır. Sonrasında da Sivas Kongresi’nde tıbbiyelileri temsilen bulunur. Bu kongrede Mustafa Kemal Atatürk’e dönerek, Türk milletinin başka bir ülkenin mandasına girmesinin kesinlikle kabul edilemeyeceğini söyler. Mandayı kabul eden Atatürk’ün kendisi olursa da Tıbbiyeliler olarak Atatürk’ün dahi karşısında yer alacaklarını ekler. Bu sözleriyle Atatürk’ün de taktirini kazanan Hikmet Boran, 1940’ta gönüllü olarak Sarıkamış’a doğu hizmetine gider ve orada yakalandığı verem hastalığı sonucu hayatını kaybeder.

Dünyada birçok ülkede doktorlar için kutlanan özel günler vardır. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nde, anestezinin ilk kez bir ameliyatta kullanıldığı 30 Mart 1842 tarihinin yıl dönümü, her yıl Ulusal Doktorlar Günü olarak kutlanmaktadır. Küba’da Sarı Humma konusunda önemli çalışmaları ile bilinen Dr. Carlos Juan Finlay’in doğum tarihi 3 Aralık, İran’da ise İbn-i Sina’nın doğum günü olan 23 Ağustos, Doktorlar Günü olarak kutlanmaktadır.

1929-1937 yılları arasında 12 Mayıs günü Tıp Bayramı olarak kutlandı. Bu tarih, Bursa'daki Yıldırım Darüşşifası'nda ilk Türkçe tıp derslerinin başladığı tarih olarak kabul edildiği için Tıp Bayramı yapıldı. Ancak zamanla bu uygulamadan vazgeçildi ve yeniden 14 Mart Tıp Bayramı oldu.

1950'li-1960'lı yıllarda 14 Martlarda Tıp Fakülteleri'nin öğrenci dernekleri tarafından bir dergi çıkartılması gelenek haline gelmişti. Bu dergilerde öğrencilerin ve hekimlerin sorunları ön plana çıkartılıyordu. 1976'dan beri sadece 14 Mart günü değil, 14 Mart'ı içine alan hafta boyunca kutlama yapılmakta ve bu hafta Tıp Haftası olarak kabul edilmektedir.

Bu günlerin her birinin arkasındaki hikaye etkileyici olsa da ülkemizde 14 Mart tarihinin anlamı doktorlar için kutlanan bir günün ötesine geçmektedir. 14 Mart, Türk tıp tarihindeki bağımsızlık aşkının ve fedakarlığın sembolüdür aynı zamanda.

Dünyada benzer kutlamalar, farklı tarihlerde yapılmaktadır. Örneğin ABD'de ameliyatlarda genel anestezinin ilk defa kullanıldığı 30 Mart 1842 tarihinin yıldönümü; Hindistan'da ünlü doktor Bidhan Chandra Roy'un doğum (ve aynı zamanda ölüm) yıldönümü olan 1 Temmuz günü "Doktorlar Günü" olarak kutlanır.

300 sene önce XVI. yüzyılda yaşamış Nidaî, “Manzume-i Tıb” adlı eserinde hastalıkların; cinsi münasebet, gece uykusuzluğu, gündüz uykusu, idrarı tutmak, gece yarısı uykudan uyanıp su içmek ve tok karnına yemek yemeden kökenlendiğini şu dizelerle dile getiriyor:

Kesret ile sakın cima etme

Lezzetine anın tama etme

Gece uyu vü gündüz ol bîdar

Haps-i bevl eyleme sakın zinhâr

Nısf-ı leyl olıcak sakın nâgâh

Uyanıp su içem deme ey şah

Hem taâm üstüne yeme nimet

Tâ ki görmeyesin elem ü sıklet



Ayni Nidaî, Hematüri’de yapılacakları:

Kan gelirse sidik yolundan eğer

Havucun tohumunu katı döğeler

Yine bir nice gün birer miskaâl

Emr-i Hak’la olunca nahoş hâl



diye sıraladıktan sonra Burun Kanaması’nın tedavisi için de şu yolu öneriyor:

Durmaz ise eğer burun kanı

Sirke esrarı hazır et anı

Başın imiği üstüne derhal

Ur ki sakin ola hemen filhâl

Tüm Hekimlerin çektiği güçlükleri de Esad Paşa şu dizesiyle ne güzel dile getiriyor:

İhtiyârımla olur muydum bu âlemde Tabip

Vakıf olsam âlemin bunca devâsız derdine...

Şair Azmî ise bir çeşit manzum tedavi kitabı olan eserinde konstipasyon üzerine şu yorumu getiriyor:

Her kaçan kim kabza olsa mübtelâ

Bu deva ile ilâc eyle ana

Beş dirhem sena-yı mekkî beş şeker

Râzyâneç tohumu bir dirhem yeter

Sa’yile hurd eyle sahk-ı tam ile

Su verip hap eyle hoş ikdam ile

XVII. asırda yaşamış Hekim Siyahî, Mecmua’-ı Tıb adlı eserinde idrar yolu taşları için ilaç hazırlanmasını tanımlıyor, ancak yine de şifa’nın Tanrı’dan umulması gereğini vurguluyor:

Bevl yolunda taş olursa cana

Devasın istimâ’l et idem ifşa

Tavuk kursağının zarı begayet

Sürer taşı bevl yolundan elbet

Cemî’ kıl talib ol zarı bir bir

Kurut gölgede anı ola vâfir

Havan içinde sahket anı derhâl

Kifâyet etdiğince ana kat bal

Anı mâcun misâli eyle cana

Alıştır el urup fincanda hatta

Yedir fındık kadar talib olana

Şifayı Hak’dan um habdan behâne



Asım Neşet Sözmen ise 1930 yılında yazdığı Pratik Tababetin Hulâsası isimli şiirinde, bakınız yaptığımız işleri nasıl özetliyor:



Bir hastaya ecdadını evlâdını sorma

Mazi ile beyhude yere bîçâreyi yorma

Bir kardeşi varmış, biri askerde şehîdmiş

Satmış evi dükkânındaki sermayesi bitmiş

Yâd ettirerek bunları, ağlatma fakîri

Doktor diye hiç kendine bağlatma fakîri

Ahvâl-i umûmîyyeyi kaydeyle kafanda

Ârazı da gör topla ki teşhis yazar anda

Kalb hastası teftîş ile olur elbet

Şersufta veca var mı muhakkak ki rükudet

Sistolde diyastolde midir nefha çi fayde

Bir tek ilacın var verecek hepsine elde

Kan halinde âid yazılan hayli makaalât

Tatbik-i serirî de muhakkak ki hûrafât

Ümmîdini kırmakta etibba-yı zemînin

Tefrikle tedavisi değişmez Lösemi’nin

İdrarla zûhur etmede böbrekteki âfet

Hakkaa ki tedavisinde perhizine dikkat et

Devrîliği kalevîlerle sükûnu tesbitdir iş

Elbette bakarsan bulunur filminde on tane de niş

Hekimlerimiz Hikmet Boran’dan devraldıkları bayrağı fedakarlık ve özveri içerisinde taşımakta ve Atatürk’ün “Beni Türk hekimlerine emanet ediniz.” sözünün bu yüzyılda da geçerli olduğunu göstermektedirler. Türk Tıp Bayramı’nın bu çok kıymetli hikayesi ile birlikte her yıl 14 Mart tarihi daha çok anlam kazanarak kutlanacak olup, Bizde tüm hekimlerimizin ve sağlık emekçilerimizin TIP BAYRAMINI kutluyor, sağlıklı nice mutlu bir ömür sürmelerini diliyoruz.