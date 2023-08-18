Haber: Damla Oya Erman

Bu işlem, omuzları inceltmek ve boyu uzatmak amacıyla yapılan bir tür botoks uygulaması olarak öne çıkıyor. Lux, koltukta otururken 40 ünite nörotoksinin trapezius adlı kasına enjekte edildiğini söyledi. Bu işlemi, düğününe hazırlanırken omuzlarını daha ince göstermek ve üst sırt ağrısını hafifletmek amacıyla tercih ettiğini belirtti. Lux, "Eğer işlem iyi sonuçlanırsa, bunu çevrimiçi paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Eğer kötü giderse, insanları uyarayım. Yani sonuç ne olursa olsun, insanlarla paylaşacağım" dedi.

İşlem aslen, yoğun çalışmaya bağlı olarak aşırı yorgun düşen trapezius kaslarının rahatlamasına yardımcı olmak için tasarlanmıştı. Ancak şimdi, estetik amaçlarla omuzların boyutunu küçültmek ve boyu uzatmak amacıyla uygulanıyor. Bu trend özellikle TikTok'ta popülerlik kazanmış durumda.

Londra merkezli ünlü bir medikal estetik kliniğinin baş kozmetik doktoru Dr. Parisha Acharya, "Botoks bir kasa enjekte edildiğinde, sinirle olan bağlantıyı keser. Zaman içinde kasın zayıflamasına ve felç olmasına neden olur. Bu dolaylı olarak kasın küçülmesine yol açar" şeklinde açıklamada bulundu.

"#BarbieBotox" etiketi TikTok'ta şu anda 7 milyon görüntüleme alarak trend haline geldi. Bu etiket altında, estetik merkezler ve klinikler, müşterilerine bu işlemi uygularken görüntülerini paylaşıyor. Lux'un işlem deneyimini anlattığı videosu ise 250.000'den fazla kez izlendi. Lux, bu terimi kendisinin türettiğini belirterek, "Barbie Botox adı, işlemin sonucunda Barbie bebek gibi görünmeye benzediğiniz düşüncesinden geldi. Bu, bence kötü bir şey değil. Boyun uzatıyor, omuzları inceltiyor ve doğru şekilde yapılınca zarif bir görünüm elde ediliyor" dedi.

Ancak Dr. Acharya'ya göre, işlem yanlış şekilde uygulanırsa veya yanlış dozda verilirse, Botox kası tamamen felç edebilir. Bunun yanı sıra, nörotoksin zaman zaman enjeksiyon yapılan bölgeden hareket edebilir ve çevresindeki diğer kasların sinir bağlantısını zayıflatabilir. Özellikle boyun bölgesinde bu tür sorunlar yaşanması, başın düzgün bir şekilde tutulma yeteneğini etkileyebilir.

Lux, bu işlemin ciddiye alınması gerektiğini vurgularken, özellikle gençler arasında popüler hale gelen "Barbie Botox" trendine dikkat çekiyor. Dr. Acharya da aynı görüşte, zira İngiltere'de estetik endüstrisinin düzenlenmediğini ve herhangi bir kişinin botulinum toksini enjeksiyonunu yapabileceğini belirtiyor. Bu durumun, güzellik uzmanları veya kuaförler gibi tıbbi deneyimi olmayan kişiler tarafından yapılmasının endişe verici olduğunu dile getiriyor.

Güzellik işlemlerine olan ilginin önümüzdeki on yıl içinde hızla artması bekleniyor. Uluslararası Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin 2021 anketine göre, 2017'den bu yana Botox gibi az invaziv işlemlerde %54.4'lük bir artış yaşanmış durumda.

Lux, "Barbie Botox" işlemi ve benzeri güzellik takipçilerinin hafife alınmaması gerektiğini savunuyor. Zira kadınların görünümle ilgilenmelerinin gereksiz veya anlamsız görülmemesi gerektiğini belirterek, kadınların ilgi alanlarının ve isteklerinin ciddiye alınması gerektiğini vurguluyor.