Haber: Damla Oya Erman

Asghari, perşembe günü doğrulanmış Instagram Hikayesi'nde şunları yazdı: "Birbirimize olan 6 yıllık sevgi ve bağlılığın ardından eşim ve ben birlikte geçirdiğimiz yolculuğa son vermeye karar verdik. Birbirimize duyduğumuz sevgi ve saygıyı koruyacağız ve ona her zaman en iyisini diliyorum."

Ardından, "Gizlilik istemek saçma görünüyor, bu nedenle medya dahil herkesten nazik ve düşünceli olmalarını rica edeceğim" dedi.

Oyuncu ve kişisel antrenör olan Asghari, Çarşamba günü Los Angeles Üst Mahkemesi'ne evliliği sona erdirmek için bir dilekçe verdi. Dilekçeden alınan bir kopyaya göre, çiftin ayrılma tarihi 28 Temmuz olarak belirtilmiştir.

İkili, 2021 Eylül'ünde nişanlandıktan sonra geçen yıl Haziran'da evlendi. İlk kez 2016 yılında Asghari, Spears'ın "Slumber Party" adlı single'ının müzik videosunda birlikte rol aldığında tanıştılar.

Spears ve Asghari, Spears'ın 13 yıl boyunca üzerinde bulunduğu mahkeme tarafından emredilen vesayetin, Los Angeles bir hakim tarafından Kasım 2021'de tarihi bir mahkeme duruşmasıyla sona erdirildikten yedi ay sonra evlendiler.