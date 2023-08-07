Haber: Mert Osman Erman

İrlanda Işığı (The Irish Light), Edel Campbell'ı çevrimiçi olarak tekrar tekrar taciz etti ve destekçileri avukatına "infaz" tehdidinde bulundu.

Dünya genelinde komplo teorisyenleri, aşının yanlış bilgi yaymak için düzinelerce trajik ölümü kullandı.

Bu dava, bir akrabanın dava açtığı ilk vaka olarak düşünülüyor.

İrlanda Işığı, geçen yıl yayınladığı bir makalede Bayan Campbell'ın oğlu Diego Gilsenan ve 41 diğer kişiyi Covid aşısının "test edilmemiş ve tehlikeli" olduğunu iddia ederek ölümlerden sorumlu tuttu. Aslında, BBC'ye göre Diego, Ağustos 2021'de 18 yaşında kendi yaşamına son verdi ve aşı olmamıştı.

Hukuki dava sonrası yaşanan taciz kampanyası "şok edici" olmuş ve diğer akrabaların neden harekete geçmediğini açıklayabilir, Bayan Campbell'ın avukatı Ciaran Mulholland, BBC Radio 4'te yayınlanan Marianna in Conspiracyland podcastinde belirtti.

"Edel Campbell ile gelen tepkiyi gördüklerinde birçok insanın hukukçuya gitmek konusunda inanılmaz bir isteksizlik yaşadığını anlayabilirsiniz," dedi.

Bayan Campbell, İrlanda Işığı'nın "hayatımı cehenneme çevirdiğini" söyledi ve şimdi açıklama yapmaktan korktuğunu belirtti.

BBC, Bayan Campbell'ın veya oğlunun bu hikaye için fotoğrafını kullanmamayı kabul etti, onları korumak için.

Birkaç haftadır, İrlanda Işığı ve editörü Gemma O'Doherty, Bayan Campbell'ı "skandal yalanlarla" suçladı, "zihinsel olarak dengesiz" olduğunu ve "büyük bir sahtekarlıkla" ilgili olduğunu iddia etti. Bayan Campbell hakkında intiharla ilgili aşırı referanslar da bulunuyor.

Bay Mulholland'a göre, İrlanda Işığı'nı destekleyen insanlar, onun "infaz edilmesini" veya vurulmasını istediler ve ayrıca anonim olarak ofisini arayarak diğer personel üyelerini tehdit ettiler.

Bayan Campbell ve avukatı, gazete, başlık altında oğlu Diego Gilsenan ve diğerleri hakkında fotoğraf yayımladıktan sonra Gemma O'Doherty'ye aleyhine hakaret ve iftira davası açmaya karar verdiler.

Bu slogan, komplo teorisi aktivistleri tarafından genç insanların beklenmedik ölümlerinin Covid-19 aşısıyla ilişkilendirildiğini öne sürmek için sosyal medyada geniş çapta kullanıldı.

Bayan Campbell'ın oğlunu içeren makalede, İrlanda Işığı, "gizemli ölümleri" sorgulamayan devletin "tam olarak ne olduğunu bildiğini: İrlanda halkına zorla enjekte ettikleri test edilmemiş ve tehlikeli enjeksiyon" olduğunu iddia ediyor.

Covid aşılarından kaynaklanan ölümler son derece nadirdir. İngiltere'deki rakamlar, en az bir doz alan 50 milyondan fazla insandan 55 kişinin aşıyı temel neden olarak aldığını gösteriyor.

İrlanda Işığı tarafından öne çıkarılan diğer genç insanlardan bazıları, bir yüzme havuzu kazasında ölen biri, diğeri kafa travması sonucu ölen bir diğeri ve bir diğeri de menenjit nedeniyle ölen, ailelerine göre.

Bayan Campbell, İrlanda Işığı'nın Diego hakkında görüş almadığını söylüyor. BBC, İrlanda Işığı'nın diğer genç insanların aile üyelerine de ulaşmadığını anlıyor.

Bay Mulholland, hukuki davanın amacının "intikam" veya tazminat olmadığını söyledi. "Edel Campbell'ın tek istediği, Diego'nun bütünlüğünü ve ailesini korumaktı," dedi.

Bayan Campbell'ın hukuki davası, bağışlar ve avukatının pro bono çalışmasıyla finanse edildi.

BBC'ye göre, hukuki işlemler, Gemma O'Doherty'ye Diego Gilsenan'ın görüntülerini kaldırma konusundaki çeşitli girişimlerin başarısız olduğu ve çevrimiçi tacizde bir artışa neden olduğu sonucuna varıldıktan sonra başlatıldı.

Temmuz ayında, Dublin Yüksek Mahkemesi, İrlanda Işığı editörünün Bayan Campbell'ı iletişime geçmekten ve onun rızası olmadan oğlunun görüntüsünü kullanmaktan men eden bir sınırlama kararı verdi.

Bayan Campbell hakkında taciz içeren gönderiler, Gemma O'Doherty'nin yönettiğini itiraf ettiği İrlanda Işığı hesabından da dahil olmak üzere sosyal medyada devam etti.

Bayan Campbell, taciz raporları polise iletti - ancak Bay Mulholland, bu konuda Gemma O'Doherty ile henüz iletişime geçilmediğini veya soru sorulmadığını belirtiyor. İrlanda Cumhuriyeti'nin ulusal polis hizmeti olan Garda Síochána, "isim verilen bireyler hakkında yorum yapmaz" veya "devam eden soruşturmaların ayrıntıları hakkında yorum yapmaz" dedi. Kuzey Batı Bölgesi'nde bir bireyin taciz iddiasının "aktif olarak soruşturulmaya devam edildiğini" belirtti.

Bayan O'Doherty ve İrlanda Işığı, BBC'nin yorum talebine yanıt vermedi. Ancak sosyal medyada İrlanda Işığı, BBC'nin Gemma O'Doherty'ye "karakter suikastı yapacağını" çünkü "aşı soykırımını açığa çıkardı" diye yazdı.

Çevrimiçi gönderilerde, Bayan O'Doherty, Edel Cambell'ı taciz etmediğini reddediyor ve oğlunun ölümünün bir şekilde karanlık veya gizemli olduğunu ima etmeye devam ediyor. Kendisine karşı açılan davayı savunmak için bir avukat tuttu.

İrlanda Işığı, İngiltere'deki aynı adı taşıyan kardeş bir gazetedir, ancak editoryal olarak birbirinden bağımsızdır. BBC daha önce İngiliz sağcılarına ve bir başarısız darbe girişimine bağlı olan bir Alman yayınına bağlantıları olduğunu ortaya koymuştu.

Daha masum özelliklerin yanı sıra, İrlanda Işığı, "Pfizer aşısının öldüreceğini biliyordu", "Su florürü İrlanda'nın IQ seviyesini düşürüyor", "Neden insan yapımı iklim değişikliği sahtekarlıktır" ve "İrlandalıların İrlanda'da azınlık olması" gibi komplo teorilerini teşvik eden hikayeler yayımladı.

Bayan Campbell'ın aşı ölümü iddiasına karşı dava açan ilk kişi olduğu düşünülse de, bu vaka komplo teorisyenlerinin diğer kurbanlarıyla paralellikler taşıyor.

Manchester Arena bomba saldırısı hayatta kalanları, saldırının sahte olduğuna dair iddialar nedeniyle dava açıyor ve Sandy Hook katliamı kurbanlarının ebeveynleri, Infowars sunucusu Alex Jones'a karşı tarihi bir karar kazandı.