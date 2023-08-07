Haber: Mert Osman Erman

Uçuş izleme web sitesi Flightradar24, Nijer'in gökyüzünde şu anda hiç uçağın olmadığını gösteriyor.

Batı Afrika ülkeleri grubu Ecowas, Nijer Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un 23:00 GMT'de (Greenwich Ortalama Zamanı) Pazar günü göreve iade edilmezse güç kullanabileceklerini önceden uyardı.

Bir cunta sözcüsü, Nijer'in silahlı kuvvetlerinin ülkeyi savunmaya hazır olduğunu söylüyor.

Bay Bazoum, 26 Temmuz'da gözaltına alındı, ve Cumhurbaşkanlık Muhafızları Komutanı General Abdourahmane Tchiani, daha sonra kendini yeni lider ilan etti.

Askeri darbe uluslararası olarak kınandı, eski sömürgeci güç Fransa ve Avrupa Birliği'nin geri kalanı, Birleşmiş Milletler ve Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere. Nijer'in cuntasından bir temsilci, Pazar günü ulusal televizyonda bir açıklama yaparak, "bir yabancı gücün" Nijer'e saldırmak için hazırlandığına dair bilgilerinin olduğunu söyledi.

Nijerya'da yapılan bir kriz toplantısının ardından, Ecowas askeri şefleri Cuma günü olası bir güç kullanımı planı hazırladıklarını açıkladılar.

Abdel-Fatau Musah, siyasi işlerden, barış ve güvenlikten sorumlu Ecowas komiseri, "Herhangi bir olası müdahaleye girecek tüm unsurlar burada çalışıldı, buna gereken kaynaklar, nasıl ve ne zaman gücü nasıl kullanacağımız dahil," dedi.

Ve ekledi: "Diplomasinin çalışmasını istiyoruz ve bunun açıkça cunta üyelerine iletilmesini istiyoruz ki yaptıklarını geri çevirmeleri için her fırsatı veriyoruz." Ecowas, Nijerya, Senegal, Togo ve Gana dahil 15 Batı Afrika ülkesinin bölgesel ticaret bloğudur.

Darbe liderleri, iktidarı devretme niyeti olmadığına dair hiçbir işaret göstermiyor gibi görünüyor ve Pazar günü Nijer'in başkenti Niamey'deki bir stadyumda binlerce destekçileri dik bir şekilde toplandı.

Nijer'in komşularından ikisi olan Burkina Faso ve Mali, dışarıdan bir askeri müdahaleyi "kendilerine karşı bir savaş ilanı" olarak nitelendireceklerini önceden uyardı. Burkina Faso ve Mali, ikisi de Ecowas üyesi olan ancak askeri tarafından ele geçirildikten sonra blok tarafından askıya alınmışlardır.

Nijer, nükleer enerji için hayati öneme sahip olan önemli bir uranyum üreticisidir ve Bay Bazoum'un liderliğinde Batı Afrika Sahel bölgesindeki İslamcı militanlarla mücadelede anahtar bir Batı müttefikiydi.

Nijer Darbesi: Temel Bilgiler:

Nijer nerede? Batı Afrika'da geniş bir ülke olup, dünyanın en yoksul ülkelerinden biridir.

Neden bir darbe oldu? Askeri güç, güvensizlik ve ekonomik durum nedeniyle iktidarı ele geçirdi, ancak darbe liderinin görevden alınmak üzere olduğu haberlerinin ardından geldiği yönünde öneriler oldu.

Sonraki adım ne? Askeri gücün Rusya'ya geçmeye ve Fransız ve Amerikan üslerini kapatmaya çalışabileceği korkuluyor; bunun karşılığında Nijer'in komşuları darbeyi sona erdirmek için güç kullanma tehdidinde bulundu.