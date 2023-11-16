Haber: Mert Osman Erman

Kraliyet dramalarının altıncı sezonu, 1990'ların sonlarındaki olayları, Prenses Diana'nın Dodi Fayed ile olan ilişkisini ve ölümünü içermektedir.

Aynı zamanda, ölümünden sonraki olayları da kapsar, bu süreçte 'hayalet Diana', Prens Charles ve Kraliçe'ye görünür.

Guardian'dan gelen bir yıldızlı bir eleştiriye göre, "Diana takıntılı dizi, kötü yazının tam tanımıdır."

Lucy Mangan, "Tüm formal hatalarına rağmen, Crown'un geç dönemi, yaşayan hafızanın derinliklerine yerleştirildiği için imkansız bir şekilde sakatlandı. Eğer ilginç bir şey olsaydı bile, her aşamada izleyicinin zihnine dolan anılar ve sonuç olarak ortaya çıkan sorular, bunu imkansız kılardı" diye yazdı.

Buna rağmen, "Bütün kadronun mükemmel performanslarına rağmen," bu "sezon üçte teetering'e başladı, sonraki iki sezon boyunca dengesini tamamen kaybetti ve şimdi uçuruma doğru düşüyor" dedi.

The Telegraph'tan Anita Singh de Guardian'a benzer şekilde yazarak, yeni sezonun "Prenses Diana'nın tuhaf hayaleti tarafından hayalet" edildiğini ve bu durumun "Netflix mücevherinin bir çıkmaz noktasına ulaştığını" belirtti.

İki yıldızlı eleştiri, Diana'nın hayaletinin kullanımının, "Paris'ten evine dönüşte üzgün Prens Charles'ı teselli etmek ve Balmoral'daki kraliçeye dostça bir PR tavsiyesi vermek" olarak, yazan yazar Peter Morgan'ın "umutsuzluk gibi" geldiğini belirtiyor. Singh, aynı zamanda kaza sahnesinin işlenişini eleştiriyor ve "Diana ve Dodi'nin Paris'teki son gününün kaotik olduğunu ancak Pont d'Alma tünelindeki sahnelerin olmadığını" belirtiyor.

The Times'dan dört yıldızlı bir eleştiriye rağmen, Carol Midgley, Diana'nın hayaletinin "şovun en iyi saati olmadığını" ve "diğer taraftan güçlü ve duygusal dört bölümlük açılış süitinde garip bir şekilde kendi kendini yenmekte" olduğunu belirtiyor.

Ancak eleştiri, Elizabeth Debicki'nin Diana olarak performansını "olağanüstü" olarak övgüyle niteliyor.

Yeni sezon, Diana ve Dodi'nin ilişkisi etrafında medya çılgınlığını kapsıyor ve ikisinin de içinde bulunduğu arabayı Paris'teki bir tünelden geçirerek kazaya neden olan paparazzi takibini doruğa çıkarıyor. Her ikisi de 31 Ağustos 1997'de öldü.

Dizi aynı zamanda ölümcül araba kazasının hemen sonraki olayları, Kraliçe'nin ve Al Fayed'in tepkilerini ve Prens William'ın annesinin ölümünden sonra Eton'daki yaşama tekrar entegre olma çabalarını tasvir ediyor.

Bu yılın başlarında Edinburgh TV Festivali'nde yapımcılar, Diana'nın ölümünün "duyarlı bir şekilde" ele alındığını söyledi.

Ancak Time Magazine'den Judy Berman, yeni sezonun "tuhaf bir şekilde cesur" olduğunu yazdı çünkü Diana'nın son günlerinin gizemini - ve maalesef, hayal edilmiş öteki dünyasını - "üretilmiş dokunaklılık için sömürdüğünü" belirtiyor. "Onun üzerine odaklandığı trajedi gibi, bu, dizi tarafından daha önce hiç görülmemiş bir felaket."

Dizi, tarihsel hatalar nedeniyle de eleştirildi.

Bir kraliyet tarihçisi olan Kelly Swaby, BBC'ye şunları söyledi: "Bir tarihçi olarak beni bazen ağlatmak istiyor.

"İzleyiciler, yapım kalitesinin yüksek olması nedeniyle diziden belirli bir doğruluk derecesini beklerler, ancak bunu her zaman almayız."

Swaby, The Crown'un özel olayların nasıl tasvir edildiği konusunda "sanatsal özgürlük" alacağını söyledi, özellikle "hiç kimsenin Diana'nın ölüm haberini oğullarına nasıl bildirdiğini" gibi "özel olaylarda ne olduğunu kimse bilmiyor."

Netflix daha önce dizi "her zaman tarihsel olaylara dayanan bir drama olarak sunulduğunu" söyledi.

Independent'tan iki yıldızlı bir eleştiri, dizinin "duygusal rezonans yerine rutin olarak dedikodu ayrıcalığına" öncelik verdiğini belirtir: "Diana ve Dodi arasındaki oldukça spekülatif konuşmalar dahil ediliyor ve hikayeyi sürüyor."

Nick Hilton, "tabloid tonunun Staunton'ın Kraliçesini yan karaktere indirdiğini, Lesley Manville'in Prensese Margaret'ın tamamen fark edilmeden kaybolduğunu" ekliyor.

Yeni sezonun geri kalan altı bölümü 14 Aralık'ta yayınlanacak.

Aralık ayında yayınlanacak olan final sezonunun ikinci yarısı, Kraliçe'nin Altın Jübile'sini, Prens Charles ve Camilla'nın düğününü ve William'ın Kate ile tanışma sürecini - şimdi Prens ve Prenses of Wales olarak - ele alacak. St Andrews Üniversitesi'nde.

İkinci sezonun ikinci yarısında Prens William ve Prens Harry, sırasıyla Ed McVey ve Luther Ford tarafından canlandırılacak. Kate Middleton'ı Meg Bellamy canlandıracak.

Bu genç aktörler için ilk büyük rol olacak.