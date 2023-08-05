Haber: Mert Osman Erman

Teksas'taki ciddi hamilelik komplikasyonları yaşayan kadınlar, güney ABD eyaletinin kürtaj yasağından geçici olarak muaf tutulacaklar.

Yargıç Jessica Mangrum, yasama belirsizliğinin bulunduğunu belirterek, Mart ayında Teksas'a karşı dava açan kadınlar ve doktorlara taraf olan bir karar aldı.

Doktorlar, kürtaj hizmeti sağlarken "iyi niyetli değerlendirme"lerini kullanırken cezalandırılmayacaklarını ekledi.

Geçici yasaklama, dava sonuçlanana kadar yürürlükte olacak.

Cuma günü verilen bu kararın eyalet tarafından temyize götürülmesi bekleniyor.

Tüm tıbbi durumlar dışında kürtajı yasaklayan Teksas yasası, ABD'deki en katı yasalardan biri olarak görülüyor.

Yasağın ihlali, 100.000 dolar (78.000 pound) para cezası ve ömür boyu hapis cezası getirebilir.

Bu yasa 2022 yılında, Yüksek Mahkeme'nin 50 yıllık Roe v Wade kararını iptal etmesinin hemen ardından yürürlüğe girdi, bu da ülke genelinde milyonlarca kadının anayasa ile korunan kürtaj hakkını kaybettiği anlamına geliyordu.

Bu dava, o zamandan beri kürtaj hakkı reddedilen kadınlar adına açılan ilk dava.

Kadın ve doktor grubu, doktorlara kürtajın ne zaman gerekli olduğuna dair daha fazla esneklik sağlamak amacıyla Teksas eyaletine dava açtı. Austin şehrinde verdiği kararda Yargıç Mangrum, kadınların "Teksas'ın kürtaj yasaklarındaki tıbbi istisna kapsamındaki hekim takdirine ilişkin yaygın belirsizlik nedeniyle kürtaj bakımına erişimlerinin geciktiğini veya reddedildiğini" yazdı.

Ayrıca doktorların, kadının sağlığını veya hayatını riske atabilecek tıbbi acil durumları belirlemelerine izin verilmeli, dedi.

Geçici yasağın dava sonuçlanana kadar geçerli olması amaçlanıyor. Ancak Teksas yasasına göre, bir karar temyize gidildiğinde otomatik olarak durdurulur, bu nedenle eyalet temyiz ettikten sonra engellenebilir.

Teksas'a dava açan Üreme Hakları Merkezi, kararı övdü.

"Bugünkü karar, Teksas'ın kürtaj yasakları kapsamında hangi koşulların tıbbi acil durumlar olarak kabul edildiği konusundaki aylarca süren belirsizliği hafifletiyor ve doktorlara, kürtaj bakımının ne zaman gerektiğine dair kendi tıbbi değerlendirmelerini kullanma izni veriyor," dedi grup.

Baş davacı Amanda Zurawski, "Uzun zamandır ilk kez, haberleri duyduğumda sevinçten ağladım," dedi.

Zurawski, geçen yıl kürtaj hakkının reddedilmesi durumunda yaşamının tehlikeye atıldığını söylüyor.

Geçen Mart ayında Teksas'a karşı açılan dava, mevcut yasada tıbbi acil durumların bağlayıcı bir yorumunun yapılmasını talep ediyor.

Teksas savcılığı, davacılar tarafından önerilen istisnaların yasağı atlatmanın etkili yollarını sağlayacağını iddia ediyor.

"Sözgelimi, baş ağrısından depresyon hissine kadar tıbbi durumu olan hamile kadınlara kürtaj yapılmasına izin verir," diyor ofis avukatları.