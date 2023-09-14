Ankara

BBC'nin haberine göre, New York’un Demokrat Senatörü Chuck Schumer’in öncülüğünde Kongrede düzenlenen ilk yapay zeka forumuna, 22 teknoloji şirketi yöneticisi, her iki partiden senatörler, sendika ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

Musk, basına yaptığı açıklamada, ABD'li senatörlerle gerçekleştirilen görüşmelerde yapay zeka düzenlemeleriyle ilgili büyük ölçüde hemfikir olunduğunu kaydetti.

Toplantıda senatörlere, yapay zeka için bir hakem istediğini söyleyen Musk, "Muhtemelen bunların olacağını göreceğiz. Hangi zaman diliminde veya tam olarak nasıl ortaya çıkacağını bilmiyorum." dedi.

Zuckerberg ise ABD Kongresinin "yeniliği desteklemek için yapay zeka ile etkileşime geçmesi gerektiğini" vurgulayarak standartların, önemli konularda bu modelleri şekillendirmek için hükümetle birlikte çalışabilecek Amerikan şirketleri tarafından belirlenmesinin daha iyi olacağını ifade etti.

Cumhuriyetçi Senatör Mike Rounds da Kongrenin harekete geçmesinin zaman alacağına işaret ederek "Dışarı çıkıp mevzuat yazmaya hazır mıyız? Kesinlikle hayır. Henüz orada değiliz." şeklinde konuştu.

Demokrat Senatör Cory Booker ise tüm katılımcıların "(yapay zekaya dair) hükümetin düzenleyici bir rolü olduğu" konusunda hemfikir olduğunu ancak mevzuat hazırlamanın zor olacağını söyledi.

Musk, ayrıca, nisanda BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bence, yapay zekanın halka tehdit oluşturmadığından emin olmak için düzenleyici bir yapı kurulmalı." açıklamasında bulunmuştu.

ChatGPT'yi geliştiren OpenAI'nin Üst Yöneticisi (CEO) Samuel Harris Altman, ABD Senatosunun Yargı Alt Komitesinde bu teknolojinin potansiyel tehditlerine dair ifade vermişti.

Altman, ChatGPT'nin kanuni düzenlemelerle sınırlanmaması durumunda oluşabilecek sorunlarla ilgili, "En büyük korkum, teknoloji endüstrisi olarak dünyaya önemli zararlar verme ihtimalimizdir. Bunun birçok farklı şekilde olabileceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Yapay zeka şirketleri, içerik üreticilerinden izin almadan internet üzerinden veri toplamakla suçlanıyor.

AA