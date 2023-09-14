Haber: Damla Oya Erman

Meta'nın sosyal medya platformu Threads, COVID-19 ve aşılarla ilgili konuları da içeren bir dizi "potansiyel olarak hassas" konu için platformun arama işlemlerini geçici olarak engelliyor.

Şirket, arama motoru için güvenlik önlemleri getirme ve yanlış bilginin yayılmasını sınırlama çabası içinde.

Meta sözcüsü, "Threads için anahtar kelime aramasını geçtiğimiz hafta ek ülkelere yayınlamaya başladık. Şu anda arama işlevi, potansiyel olarak hassas içerik gösterebilecek anahtar kelimeler için geçici olarak sonuçlar sağlamıyor" dedi.

"İlerleyen güncellemelerle birlikte, insanlar 'COVID' gibi anahtar kelimeleri arayabileceklerini görebilecekler."

Kullanıcılar, "covid" ve "uzun covid" ile ilgili içeriğin boş bir ekranla karşılandığını ve bu konularda arama sonuçları yerine Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri web sitesine yönlendirildiklerini bildirdiler.

Platformun aramasında engellenen diğer kelimeler arasında "cinsellik," "çıplaklık," "gore," "koronavirüs," "aşılar" ve "aşılanma" yer aldığı rapor edildi.

Meta, aynı zamanda Facebook ve Instagram'ın sahibi olarak biliniyor.