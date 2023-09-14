Ankara

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından, 24. Dünya Bilgi Forumu'na katılmak üzere gittiği Güney Kore'nin başkenti Seul'de yaptığı görüşmelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Dünya Bilgi Forumu toplantılarında, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi ile teknolojik dönüşümünü anlattığını bildiren Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Invest in Türkiye tarafından yatırımcılara yönelik düzenlenen resepsiyonda, Koreli yatırımcıları ülkemize davet ettim. Türkiye'nin nitelikli ve genç insan kaynağı, sanayi sektörleri değer zincirlerinde sahip olduğu konumu, planlı sanayi altyapıları, lojistik avantajlar ve uluslararası anlaşmalar sayesinde sunduğu ihracat fırsatları, 85 milyon nüfusu ve 60 milyondan fazla yabancı ziyaretçisiyle büyük ölçekli iç pazarı, sahip olduğu doğal kaynakları ve güçlü Ar-Ge, girişimcilik ve inovasyon ekosistemi, yatırımcılar için eşsiz olanaklar sunuyor. Birlikte büyük işlere imza atabiliriz."

"Yenilikçi teknolojiler, savunma havacılık ve nükleer enerjiye odaklanabiliriz"

Kacır, Güney Kore Bilim, Bilgi ve Haberleşme Teknolojileri Bakanı Lee Jong-Ho ile bilim ve teknoloji alanlarındaki işbirliklerini konuştuklarını da belirtti. Görüşmenin detaylarını aktaran Kacır, şunları kaydetti:

"Yarı iletkenlerden yapay zekaya, birlikte Ar-Ge yapabiliriz. Henüz endüstriyel ölçekte çip üreticilerden biri olmasak da, özellikle savunma sanayi sistemlerindeki çip üretim kabiliyetlerimizi, yapay zeka konusunda atmakta olduğumuz adımları, yapay zekanın etik çerçevesine ilişkin bakış açımızı, AB Ufuk Avrupa programlarındaki etkinliğimizi paylaştım. Güney Kore'nin, 40 yılı aşkın zamandır mikroelektronik ve yarı iletken teknolojilerine yaptığı yatırım, teknolojide elde ettiği başarının temel unsuru. İş birliklerimiz iki ülkeye de katkı sunacak."

Dünya Bilgi Forumu Başkanı Chang Dae Whan ile de Türkiye ve Güney Kore ilişkilerinde atılabilecek adımları istişare ettiklerine değinen Kacır, "Güney Kore medyasına verdiğim mülakatlarda iki dost ülkenin insanlık yararına birlikte başarılı olacaklarını paylaştım. 3 alana odaklanabiliriz: Yenilikçi teknolojiler, savunma havacılık ve nükleer enerji." ifadelerini kullandı.

AA