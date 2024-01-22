Haber: Damla Oya Erman

Shah ve Vistex başkanı Vishwanath Raju Datla, şirketin kutlama partisine özel olarak düzenlenen gösterişli bir giriş sırasında yaşanan trajik olayda sahnenin üzerinden 5 metre yükseklikte asılı olan sarı bir demir kafes içindeydiler.

İkilinin tanıtıldığı sırada kafesin ani bir şekilde sallanması, Shah'ın başının üzerine düşerek hayatını kaybetmesine ve meslektaşının kritik durumda kalmasına neden oldu. Olayın meydana geldiği Ramoji Film City'deki yetkililer, kafesin düşüşünü tutan bir kablonun kopması olarak açıkladı, ancak detaylı bir soruşturma sürüyor.

Vistex yetkilisi, "Shah ve Raju'nun platforma indirilmesi, kutlamaları başlatmak için planlanan bir etkinlikti" açıklamasında bulundu. Vistex, Illinois merkezli bir şirket olup, Shah tarafından 1999'da kurulmuştur. Bugün, müşteri listesinde GM, Yamaha ve Coca-Cola gibi büyük şirketlere hizmet vermektedir.

Olayın ardından Shah'ın öğrencilere destek olmak amacıyla Lehigh Üniversitesi'ne yaptığı 5 milyon dolarlık bağış ve kurduğu Vistex Enstitüsü de gündeme geldi. Şirketin geleceği ise yaşanan trajedi sonrasında belirsizliğini koruyor.