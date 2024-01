Haber: Damla Oya Erman

28 yaşındaki Heath Ledger'ın cesedi, New York City'nin SoHo bölgesindeki kiralık dairede, masörü ve ev işçisi tarafından yerde bulundu.

Ledger, özellikle Ang Lee'nin övgü toplayan filmi Brokeback Mountain'daki (2005) kapalı eşcinsel kovboy Ennis Del Mar rolüyle tanınıyordu ve bu rolüyle En İyi Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülü'ne aday gösterilmişti. Avustralyalı eski bir çocuk aktör olan Ledger, Amerikan izleyicileri tarafından ilk kez 1999 tarihli gençlik komedisi 10 Things I Hate About You'daki performansıyla tanınmıştı. Ledger, diğer gençlik komedilerini reddederek büyük bir fırsat yakaladı ve Mel Gibson'ın oğlu rolünü üstlendiği Devrim Savaşı draması The Patriot (2000) ile çıkış yakaladı. İyi eleştirilen Monster's Ball (2001) filminde rol aldıktan sonra Ledger, A Knight's Tale (2001) ve The Four Feathers (2002) gibi eleştirmenlerden ve ticaretten düşük not alan iki filmde başrol oynadı. Ancak 2005'te Casanova dahil olmak üzere dört filmde başrol oynayarak tekrar zirveye çıktı.

Ledger'ı gerçek bir yıldız yapan şey ise Brokeback Mountain oldu ve ona Marlon Brando gibi oyuncularla kıyaslanacak bir ün kazandırdı. Ledger, En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını Philip Seymour Hoffman'a (Capote) kaptırsa da Brokeback Mountain, onun A-liste bir aktör ve ünlü magazin dergilerinin gözdesi olmasını sağladı. Bu son rolü, kendisi tarafından isteksizce yerine getirilen bir roldü ve bu, Brokeback Mountain setinde tanıştığı aktris Michelle Williams ile olan ilişkisi tarafından daha da karmaşık hale getirildi. Ledger ve Williams, 2005'te doğan kızları Matilda'ya sahipti ve sıkça ev içi mutluluk sahnelerinde fotoğraflandılar. Ancak Eylül 2007'de Ledger ve Williams ayrıldıklarını açıkladılar ve Ledger, Brooklyn'deki evlerinden kiralanmış olan SoHo'daki daireye taşındı.

Ledger'ın kişisel hayatı belirsizlik içinde olabilir, ancak ölümünden önceki aylarda profesyonel hayatı parlak bir şekilde ilerliyordu. 2007'nin sonlarına doğru, Terry Gilliam'ın The Imaginarium of Doctor Parnassus filminde rol almak üzere Londra'daydı. Todd Haynes'in I'm Not There filminde Bob Dylan'ın birkaç alter egosundan biri olarak yer almanın yanı sıra, Ledger, The Dark Knight adlı en son Batman filmi üzerinde de çalışmıştı ve bu filmde Joker karakterinin genç bir versiyonunu canlandırdı, bu rolüyle Jack Nicholson'ın yaratmış olduğu karakteri devraldı. Ölümünden sonra, oyuncu, Joker rolünün kendisi için zorlayıcı olduğunu ve tekrarlayan stres ve uykusuzluk nöbetleriyle başa çıkmak için reçeteli ilaçlar kullandığını itiraf etti.

Masör ve ev işçisi, Ledger'ın cesedini bulduktan sonra olay yerine acil ekipler çağrıldı, ancak maalesef Ledger'ı canlandırmak mümkün olmadı. Ledger'ın muhtemel illegal ilaç kullanımıyla ilgili medya spekülasyonları, onun bedeni üzerinde yapılan toksikoloji testlerinin sonuçları 8 Şubat'ta New York Şehir Adli Tıp Ofisi tarafından açıklanana kadar iki hafta boyunca arttı. Rapor, Ledger'ın ölümünün kazara "reçeteli ilaçların kötüye kullanımı" sonucu olduğunu ve bunun arasında yaygın olarak bilinen ağrı kesiciler, anksiyete ilaçları ve uyku haplarının bulunduğunu belirtti. New York ve Los Angeles'ta düzenlenen anma törenlerinin ardından, Ledger'ın ailesi, cenazesini doğduğu Avustralya'ya geri götürdü ve oyuncu ailesi tarafından katıldığı özel bir cenaze töreninde yakıldı.