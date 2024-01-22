Haber: Damla Oya Erman

Tapınak ve mağara mabedine çıkan 272 basamağı tırmanmak istemeyenler veya buna gücü yetmeyen ziyaretçiler için düşünülen bu güncelleme, tapınak yönetim komitesi tarafından Cuma günü yapılan bir basın toplantısında duyuruldu.

Malezya'nın en ünlü turistik cazibe merkezlerinden biri olan Batu Caves, Hindu ibadetçileri için kutsal bir mekan olmanın yanı sıra her yıl düzenlenen Thaipusam festivalinin de merkezidir. Başkent Kuala Lumpur'un kuzeyinde bulunan bu antik tapınak sitesi, gökkuşağı renklerinde boyanmış çarpıcı merdivenleriyle bilinir.

Şu anda tapınak mağarasına ulaşmak için 272 basamağı tırmanmak gerekiyor. Yapılacak yürüyen merdiven, özellikle yaşlı ve engelli ziyaretçilere daha kolay bir erişim sağlamayı hedefliyor.

Tapınak komitesi başkanı R. Nadarajah, Cuma günü yaptığı açıklamada, "Bu (yürüyen merdiven), engellilerin ve merdivenleri tırmanamayan yaşlıların ana tapınağa ulaşmasına izin verecek. Umarız hükümet bize yardım eder" dedi. Yapılacak yürüyen merdivenin yanı sıra, bir "çok amaçlı salon" inşa edilecek ve bu çalışmaların bu yılın Thaipusam festivalinin ardından başlaması planlanıyor.

Ancak bu güncellemenin maliyeti belirtilmemiş durumda. Nadarajah, "çok amaçlı salonun" tahmini maliyetinin 35 milyon Malezya ringiti (7.5 milyon dolar) olduğunu söyledi. Yürüyen merdivenin maliyetine dair net bir bilgi verilmedi.

Batu Caves'e gelen turistler, ünlü gökkuşağı merdivenlerini görmek için bu tarihi tapınağı ziyaret ediyorlar. Renkli merdivenler, tapınak organizasyon komitesinin daha fazla ziyaretçiyi cezbetme çabasının bir parçası olarak boyanmıştır.

Ancak bu renovasyon, basamakların onay alınmadan önce boyandığı iddiaları nedeniyle Malezya Miras Kurulu tarafından eleştirilmiştir.