Haber: Damla Oya Erman

Pavillon des Sources, merkezi Paris'te bulunan ve yönetimini üstlenen Institut Curie tarafından gerçekleştirilen bir geliştirme projesinin parçası olarak yıkılacaktı. Ancak Kültür Bakanı Rima Abdul Malak, Cuma günü yaptığı bir açıklamada, yıkımın Institut Curie başkanı Thierry Philip ile yapılan görüşmelerin ardından durdurulduğunu belirtti.

Laboratuvar, 26 rue d’Ulm adresinde yer alıyor ve Radium Institute'in, şimdi Institut Curie olarak bilinen, 1909 yılında kurulduğunda inşa edilen üç binadan biri olarak hizmet veriyordu.

Pavillon des Sources, yeni bir binanın inşası için yıkılması planlanıyordu, ancak laboratuvarın, Curie'nin bilimsel kariyerinde oynadığı rol nedeniyle bu karara karşı çıkan kampanyacılar oldu.

Bu mekan, Polonya doğumlu Fransız fizikçi Marie Curie'nin 1867'den 1934'e kadar yaşadığı dönemde polonyum ve radyumun keşfiyle ilgili çalışmalarını yürüttüğü yerdi.

Marie Curie, Nobel Ödülü'nü kazanan ilk kadındı ve Fizik ve Kimya olmak üzere iki farklı kategoride ödül kazanan tek kadındı. Polonya doğumlu olan Curie, 1891'de Paris'e taşındı ve 1894'te Pierre Curie ile tanıştı, ardından evlendiler. Çift, 1895 yılında evlendikten sonra birlikte çeşitli araştırmalar yaptılar.

Paris'teki Institut Henri Poincare yanında bulunan Pavillon des Sources'un yıkılmasına karşı çıkanlar arasında Polonya'nın Birleşik Krallık büyükelçisi Piotr Wilczek de yer aldı. Wilczek, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Mirasın zaferi! Marie Curie'nin Paris laboratuvarı, Nobel laureatı bilim insanının çığır açan araştırmalarına ev sahipliği yaptığı yer, yıkımdan kurtarıldı. Bu olağanüstü bilim insanının mirasını yaşatalım!" ifadelerini kullandı.

Ancak, laboratuvarın yıkılmasını durduran bu karara karşı çıkan ve laboratuvarın tamamının tarihi bir anıt olarak listelenmesi çağrısında bulunan aktivist Baptiste Gianeselli, mücadeleyi sürdürmeye devam etmeleri gerektiğini belirtti. Institut Curie ise projenin devam etmesi gerektiğini savunuyor ve Pavillon des Sources'un sadece radyoaktif atıkların depolandığı bir alan olduğunu belirtiyor.

Konuyla ilgili olarak Institut Curie'nin Cuma günü yayımladığı bir açıklamada, projedeki çalışmaların bir "düşünce süresi" için askıya alındığı ve bu süre zarfında alternatif çözümlerin düşünüleceği ifade edildi.