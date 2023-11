Haber: Mert Osman Erman

Rekorlarla dolu bir yılın ardından, Taylor Swift bir kez daha başardı.

Onun crossover pop albümü 1989'un yeniden kaydedilmiş versiyonu, 2023'ün İngiltere'deki en hızlı satan kaydı haline geldi.

1989 (Taylor'ın Versiyonu), geçen hafta 184.000 kopya sattı ve 2014 orijinalinin açılış haftasının iki katından fazla bir satış gerçekleştirdi.

Bu yıl yayınlanan tek albüm, tek bir haftada altın statüsüne ulaşan ve Swift'in toplamda 11. Birleşik Krallık bir numarası oldu.

Kadın sanatçılar arasında, yalnızca Madonna daha fazla bir numarası bulunuyor - ve Swift şimdi 12'ye ulaşma şansına çok yakın. 1989 (Taylor'ın Versiyonu), aynı zamanda haftanın en çok satan vinil kaydıydı ve neredeyse 62.000 kopya sattı.

Albümün üç şarkısı da single listesinde ilk 10'a girdi.

Bu üçü, daha önce yayınlanmamış "saklı hazineler" olarak bilinen şarkılardır. Is It Over Now?, birinci sırayı alırken, Now That We Don't Talk ikinci sırada ve provokatif adlı Slut! beşinci sıradadır.

ABD'de Mezara Taşıma

Swift, 1989 (Taylor'ın Versiyonu) nun geçen Cuma günü yayınlanmasından bu yana 1.1 milyon kopya sattığı ABD'de benzer bir başarı gördü.

Bu toplamın 580.000'i vinildeydi - modern satış takibinin 1991'de başladığı bu formatta tek bir albüm için en büyük haftaydı.

Dahası, 1989 (Taylor'ın Versiyonu), hemen yılın en çok satan albümü haline geldi ve Swift'in 2022 çıkışı Midnights'ı geçti.

Yıldız, artık kendi ülkesinde yılın en çok satan üç albümüne sahip, 2010'un Speak Now albümünün yeniden kaydedilmiş versiyonu üçüncü sırada bulunuyor.

Bu başarı, Swift'in ilk altı albümünü yeniden kaydetme kararını haklı çıkarıyor.

O, eski plak şirketi Big Machine'in sahibi olan Scooter Braun'ın müzik işletmesine sahip kişilere plaklarını satmasının ardından projeye 2021'de başladı. Daha sonra onları bir yatırım şirketine sattı.

Milyarder Durumu

Kayıtlarının kontrolünü kaybetmek yerine, yıldız onları yeniden yaratmaya karar verdi - ve ayrıca orijinallerini TV ve film gösterilerinde kullanma izni vermiyor, bu da yeni sahipleri için kazançlı bir gelir kaynağını reddediyor.

Swift, 2023'ün en büyük turnesini de gerçekleştirdi ve Eras stadyum şovları, gişede 300 milyon dolar (242 milyon sterlin) getirdi.

Geçen hafta, yıldız iş dergisi Bloomberg tarafından bir milyarder ilan edildi ve net değerinin 1.1 milyar dolar (907 milyon sterlin) olduğunu tahmin etti.

Sadece üç diğer müzisyen milyarder durumuna ulaştı - Rihanna, Beyoncé ve Jay-Z. Ancak Swift, müziğe dayalı olarak bu kilometre taşına ulaşan ilk kişidir, çünkü rakiplerin servetleri moda, güzellik ürünleri ve hi-fi ekipmanı gibi iş girişimlerini içerir.

Swift'in İngiltere müzik listelerindeki hakimiyeti, bir sonraki hafta Liverpool'dan dört müzisyenin dönüşüyle kısa bir süre kesilebilir.

The Beatles'ın "en son" şarkısı Now And Then, Perşembe günü yayınlandıktan sonra İngiltere'nin en çok çalınan şarkısı haline geldi.

Spotify'da, balad, 386.752 kez çalındı ve Swift'in Is It Over Now? adlı şarkısını 383.000 kez çalma sayısını aştı.

Eğer Fab Four bu momentumu bir sonraki hafta boyunca sürdürebilirse, 1969'daki The Ballad Of John And Yoko'dan bu yana ilk Birleşik Krallık bir numaralı single'ını elde edebilirler.