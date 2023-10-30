Haber: Damla Oya Erman

Spotify, geçtiğimiz hafta sonu sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruyla Taylor Swift'in "Spotify tarihinde bir günde en çok dinlenen sanatçı" olduğunu ve "1989 (Taylor'ın Versiyonu)" albümünün ise bu yılın en çok dinlenen albümü olduğunu açıkladı.

Bu başarıyla Taylor Swift, kendi rekorunu geri kazandı. Daha önce, 21 Ekim 2022'de bu unvanı elde etmişti.

Taylor Swift'in müzik dünyasındaki üstünlüğü sadece bu başarıyla sınırlı değil. Bu ayın başlarında, Taylor Swift ve Jack Antonoff'un "Cruel Summer" adlı şarkıları, ilk çıkışının üzerinden tam dört yıl geçmesine rağmen müzik listelerinde bir numaraya yükseldi.

Bu yıl içerisinde müzik dünyasını kasıp kavuran Taylor Swift, mega başarılı bir turne gerçekleştirdi ve iddialara göre bu sayede bir milyarder oldu. Ayrıca konser filmi de rekorlar kırarak büyük ilgi gördü. Taylor Swift, müzik dünyasında kendi tarzını koruyarak başarılarına bir yenisini ekledi.