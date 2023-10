Haber: Damla Oya Erman

Bir projede yeni bir piramit yapısı hasır kullanılarak ortaya çıkarken, diğerinde cam heykeller eski piramitlerin su üzerinde yüzdüğü izlenimini veriyor.

"Forever Is Now III" (18 Kasım'a kadar sürecek) etkinliği, site üzerinde düzenlenen yıllık bir serginin üçüncü sürümü ve şimdiye kadar düzenlenen en büyüğü. Kahire merkezli sanat firması Art D'Égypte'in kurucusu ve küratörü olan Nadine Abdel Ghaffar tarafından düzenlenen etkinlik, çağdaş yaratıcılık aracılığıyla antik Mısır kültürünü kutlamayı amaçlıyor.

"Her yıl bu medeniyetle diyalog içinde olan harika bir sanatçı grubumuz var," diyor Ghaffar, Kahire'den video görüşmesi yoluyla. Art D'Égypte, serginin 4 bin beş yüz yıllık dünya mirası alanını hiçbir zarar vermeden bıraktığından emin olmak için UNESCO ile çalışıyor (Sanat eserlerini yerden bile temas etmeyecek şekilde yerleştirmek için ithal kum tabakası kullanılıyor). Bu yılki eserler, mitolojiden ruhbanlığa, teknik yenilikten mimariye kadar piramitlerin sunduğu kavramlarla ilgileniyor.

Meksika şehirli Arjantinli sanatçı Pilar Zeta, "Mirror Gate" adlı bir eser yarattı. Altın ve iridesan mavi kürelerle süslenmiş bir kireç taşı portal ve üzerinde bir piramit şeklinde zirvesi bulunuyor. Bu yapının altında bir aynalı bir yumurta bulunan dama tahtalı bir yol bulunuyor. Zeta, "Her zaman Giza Piramitleri ve tüm antik Mısır kültürüne - etrafındaki gizemlere, bilinmezlere - hayran kaldım" diyor. "Benim görüşüme göre Giza Piramitleri, dünya üzerindeki en kutsal heykellerdir."

Zeta'nın enstalasyonu, bir sürealist tabloyu ve postmodern bir film setini anımsatan zengin bir katmanlı anlam içeriyor. Portal, zaman içindeki bağlantıları temsil ediyor, iridesan mavi yeniden doğuşu ve yeniden doğmayı sembolize eden böceği referans alıyor ve aynalı yumurta Mısır mitolojisinde yaratımı simgeleyen kozmik yumurtayı temsil ediyor. Sanatçının malzeme kullanımı, antik ve moderni bir araya getirmeyi amaçlıyor, doğal kireç taşı piramitlerin inşasını yansıtırken boyalı metal ise "sonrası endüstri toplumumuzu" anmaktadır.

Malzemenin sembolik kullanımı, camdan heykeli "RA" için kullanan Hollandalı sanatçı-tasarımcı Sabine Marcelis için de önemliydi. "Camdan heykeli "RA", antik Mısır güneş tanrısının adını taşıyan bir güneş saati yapısıdır. Marcelis, "Camın malzeme olarak kullanıldığı hem güneş saatinin hem de camın doğum yeri olan Mısır'a saygı göstermek istedim" diye açıklıyor. "Hatta piramitler kendileri de bir tür güneş saatiydi."

Uzun, düzlemsel bir heykel olan "RA", gündüz kumu boyunca hareketli gölgeler atarken, geceleri camın içine gömülü özel bir teknoloji, enstalasyonu ışık kaynağına dönüştürüyor. Marcelis, "Camın arasına yerleştirilen güneş hücreleri sayesinde sanat eseri içindeki bir pilini şarj etmek için güneş enerjisini kullanıyor," diyor Marcelis. "Bu, sanat eserinin tamamen off-grid bir enstalasyon olarak var olabilmesi ve geceleri kendi aydınlatmasını sağlayabilmesi anlamına geliyor."

Cam aynı zamanda Yunan heykeltıraş Costas Varotsos'un "Horizon" adlı eserinde de önemli bir rol oynuyor. Metal dairelerin yarısı camla dolu ve bir çizgi halinde düzenlenmiş. Piramitlerin su üzerinde oturuyormuş gibi görünmesini sağlayarak, eser anıtlar ile arkasındaki Nil nehri arasındaki ilişkiyi vurguluyor.

Suudi sanatçı Rashed Al-Shashai'nin "Translucent Pyramid" adlı eseri ise plato üzerine yeni bir 6 metre yüksekliğinde piramit ekliyor. Hasır sandıklardan inşa edilen eser, Mısır'daki hasır dokuma geleneklerine gönderme yaparken, çağdaş tasarım için sürdürülebilir ve miras tabanlı uygulamaları savunuyor.

Başka bir mimari enstalasyon olan "The Ghost Temple", Mısırlı İngiliz heykeltıraş Sam Shendi tarafından tasarlandı. Geometrik çelik formlardan oluşturulan eser, eski bir tapınağın kalıntılarını hayal ediyor. Bir portala benzeyen ve içinden geçebileceğiniz çalışma, piramitleri mümkün kılan mimari ve geometrinin sanatını kutluyor.

Emiratlı mücevher sanatçısı Azza Al Qubaisi'nin çelikten heykeli "Treasures" ziyaretçileri içinden geçmeye davet ediyor. Dalgalı ve dalgalı formu, çevresindeki çöl manzarasının desenlerinden esinlenerek merkezde bir altın piramit yapısına yol açıyor.

Bahrain kraliyet ailesinin bir üyesi olan sanatçı Rashid Al Khalifa, "Reality is Timeless" adlı eseri yarattı. Topraktan fırlayan bakır ve pirinç yapıların bir labirentin görünüşteki arkeolojik parçaları olarak tasarlandığı iş, eski Mısır labirentlerinin tarihî şemalarından alınmış delikli motiflerle süslenmiştir.

Bu arada, Fransız fotoğrafçı JR'ın "Inside Out Giza" adlı projesi, 2022 Forever is Now sürümünde başlattığı bir projeyi sürdürüyor. Daha önce ziyaretçilerin fotoğraflarını çektirmeleri için sitede bir fotoğraf kabini kurmuş olan JR, bu yıl pyramitlerin önündeki plato üzerine büyük ölçekli siyah beyaz portrelerin bir seçkisini sergiliyor.

Sergiyi değerlendiren küratör Ghaffar, antik piramit kompleksini "insanlığa umut işareti" olarak görüyor. "Birçok şeye dayandı," diyor; savaşlardan pandemilere kadar - "ve hala orada ve hala sırları var, bu yüzden umut var." Bu umutun, herkesle paylaşılması gerektiğini ekliyor ve bu benzersiz sanat sergisi tam olarak bunu amaçlıyor.