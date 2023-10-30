Haber: Damla Oya Erman

Ancak şimdi bu tarihi eser, tahminen 2.5 milyon sterlin (3 milyon dolar) veya daha fazla bir fiyata satılabilir.

Bu büst, toprak sahibi ve yasama organı üyesi John Gordon'ın portresini yapan ünlü Fransız sanatçı Edmé Bouchardon tarafından heykeltraşlıkla şekillendirildi.

Şu anda Invergordon Şehir Konseyi yetkilileri, Sotheby's tarafından "uygulamada parlak" olarak tanımlanan bu eseri satıp satmamak konusunda bir değerlendirme yapıyorlar.

Rapora göre, özel bir kişi zaten bu heykeli satın almak için Sotheby's'e başvurdu ve Sotheby's uzmanları, eserin en yüksek değere ulaştığını düşünüyorlar.

Konsey üyeleri, bu büstün geleceğine pazartesi günü karar vereceklerini belirtiyorlar. Satıştan elde edilen gelir, topluluk için "yeniden etkinleştirmek" amacıyla Invergordon Ortak İyi Fonu'na kullanılabilir, ancak satış öncesinde toplulukla tam bir danışma yapılacaktır.

Büst, başlangıçta Invergordon Şehir Konseyi tarafından, İskoçya'nın kurucusu olarak kabul edilen Gordon'ı tasvir ettiği için değerli olarak kabul edilmedi. Ancak, Bouchardon'un ustalığına değil, Gordon'ın tasvirine sahipti. Invergordon, İskoçya'nın Edinburgh başkentinden yaklaşık 300 kilometre (180 mil) kuzeyinde küçük bir sahil kasabasıdır.

Bouchardon, büstü 1728'de Roma'da bir süre yaşarken ve Gordon, 18. ve 19. yüzyıllarda genç, aristokrat ve çoğunlukla İngiliz erkekler tarafından yapılan ve bir geçiş töreni olarak hizmet eden Avrupa turuna çıktığında şekillendirdi. Bouchardon'un diğer başarıları arasında Louis XV için heykeltraşlık yapması ve Fransız Kralı'nın Paris'teki Concorde Meydanı'ndaki 5.18 metrelik heykeli yer alıyordu, ki bu heykel, Fransız Devrimi sırasında yok edilmeden önce orada duruyordu.

Ancak bu büstün nerede olduğuna dair pek fazla bilgi bulunmuyor. Bir yerel konsey üyesine göre, heykel 1998'de bir endüstriyel alanda bulunmuş ve uzun yıllar boyunca nerede olduğu hakkında çok az bilgi bulunmuş. Ancak yeniden keşfedildikten ve tanımlandıktan sonra, büst önce Paris'teki Louvre Müzesi'nde ve ardından Los Angeles'taki Getty Merkezi'nde sergilenmiş. Ancak şu anda İskoçya'da güvenlik nedeniyle Inverness Müze & Sanat Galerisi'nde güvenli bir depoda bulunuyor.