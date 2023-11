Haber: Damla Oya Erman

Katelyn McLaughlin, yıldızın klasik kostümlerini giydirdiği 10 iskeletle dikkat çekti.

Eras Tur temalı bahçe dekorasyonunu planlamak için aylar harcayan McLaughlin, Insider'a "bunun bu kadar büyüyeceğini hiç düşünmemiştim" dedi. 1 Ekim'de @witchyswifty hesabına gönderilen Halloween dekorasyonunun videosu, çarşamba günü itibariyle tam 1.4 milyon izlenmeye ulaşmış durumda.

McLaughlin, bu yılın Ağustos ayında, Chicago'daki Eras Tur tarihini izledikten sonra fikri bulduğunu belirtti. Kendisini liseden beri Swift'i dinlemekle tanımlayan McLaughlin, "Onunla büyüdüm ve müziğiyle büyüdüğümü hissediyorum," dedi.

McLaughlin, konserde en sevdiği anın, 10 farklı müzik döneminden Swift'in geçmiş kostümlerinin cam vitrinlerde sahneye getirildiği an olduğunu paylaştı. Daha sonra aylar önce Halloween dekorasyonu planlarken bu anı hatırladığını ve yeniden oluşturma fikrinden ilham aldığını belirtti.

İki iskeleti önceden evde bulunan McLaughlin, diğer ikisini kendisi satın aldı. Şans eseri mevsime göre dekorasyon yapmak, aile içinde bir geleneği olduğu için dört iskeleti kayınvalidesinden, diğer ikisini ise kız kardeşinden ödünç alabildi.

Kostümleri araştırmak için aylar harcayan McLaughlin, Eras Tur konserlerini izlemiş kullanıcıların TikTok yüklemelerini inceleyerek her kostümün bir bakışını aradı. "Genellikle çocuklar yattıktan sonra yapardım. 'Bu tek kostüm için doğru güneş gözlüğünü bulmak için gideceğim' derdim," diye açıkladı.

İlk başta, McLaughlin, her bir görünümü gardrobundaki parçaları kullanarak veya ikinci el dükkanlardan bulmaya çalışarak çoğaltmaya çalıştı. Bir sarı püsküllü elbise, "Evermore" iskeletinin görünümü haline geldi, bir önceki Halloween kostümlerinden birinin gökkuşağı eteği ise "Lover" kostümünün ceketi oldu. "Shake It Off" müzik videosu için benzersiz olduğu için "1989" amip kızı kostümünü satın almak zorunda kaldığını söyledi.

McLaughlin, Swift'in "Reputation" vücut tulumunu çoğaltmak için harcanan zamanın en fazla olduğunu söyledi. Tasarımı Roberto Cavalli'ye ait olan bu simetrik tek parça tulum, tasarımcının imza yılan desenini kırmızı ve siyah boncukla taşıyor. "Bu inanılmaz parlak tulumu Goodwill'de buldum ve sadece 6 dolardı. 'Tanrım, işte bu' dedim," dedi. İki kırmızı ceketi yılanları oluşturmak için kestiğini ve bu parçada günlerini geçirdiğini söyledi.

Başka bir önemli bölüm, "Look What You Made Me Do" iskeletinin bir kedi maskesi ve üzerine çevrimiçi sipariş verdiği özel yamalarla siyah kapüşonlu giysisini içermesi idi. Bu kostüm aslında McLaughlin'in kendi Halloween kostümü olması gerekiyordu. "Çok mükemmel, bu yüzden sonunda Halloween kostümümü iskeletlerime feda ettim," dedi Insider'a.

McLaughlin, dekorun tamamında, kocası tarafından inşa edilen ahşap vitrin kutuları dahil olmak üzere, toplamda 400 ila 500 dolar harcadığını tahmin ediyor.

McLaughlin, iskeletleri ön bahçesinde sergilemeden önce 1 Ekim'de kutuların videosunu paylaştığı bir video, TikTok'ta 100 binden fazla izlenmişti. Bir komşusunun daha sonra aileye dekoru renkli ışıklar ve hoparlörlerle donatmalarına yardımcı olduğunu ve her iskeletin müzik ilhamından şarkıları etkinleştirmek için bir düğme eklediğini söyledi.

McLaughlin, dekorasyonu Kasım'ın başında kaldırmayı planladığını, ancak emeğinin boşa gitmesine üzüleceğini ve yerel bir kabak yamağına teklifte bulunduğunu söyledi. Ayrıca başka bir Swift hayranına da mutlu bir şekilde satmayı düşündüğünü belirtti.