Haber: Damla Oya Erman

Grup, Airbnb'yi dava etti ve evlerinin yarasalar tarafından istila edilmesi sonucu yaşadıkları korku dolu anları dile getirdi.

Temmuz ayında 50. lise mezuniyetlerini kutlama amacıyla bir araya gelen yaşlı kadınlar, "The Castle" adını verdikleri bir Viktorya tarzı evi kiralamışlardı. Ancak tatilleri, 26 Temmuz akşamı, beş yatak odalı mülklerinin çatısında yaşayan tiz çığlıklar atan yarasaların istilasıyla kabusa dönüştü.

Kadınlar, evlerinden kaçmaya çalıştıklarında, merdiven boşluğunun yarasalarla dolu olduğunu ve odalarına geri çekilmek zorunda kaldıklarını belirtti. Kapıları havlu ve yastıklarla kapatmaya çalışsalar da, yarasalar eski tahta duvarlardan ve zemin pervazlarındaki boşluklardan içeri girmeyi başardılar.

Kadınlar, yarasaların saldırısına maruz kalarak korku içinde yatak örtülerinin altına saklandılar. Bu saldırı sırasında bir kadın yaralanırken, bir diğeri yarasaların saçlarına dolandığını belirtti. Olayın ardından kadınlar, kuduz aşıları almak zorunda kaldılar.

Grubun bir üyesi, Airbnb incelemesinde yarasaların "duvarlardan ortaya çıktığını" ve ev sahibinin 11 çağrılarına yanıt vermediğini yazdı. Yarasalar ancak güneş yükselmeye başladığında geri çekildiler.

Sonunda, bir ilaçlama uzmanı çatıda yaşayan büyük bir Michigan Kahverengi Yarasalar kolonisini ve bodrum duvarlarına akan yarasaların dışkısını ve idrarını buldu. Airbnb incelemesine yanıt veren ev sahibi, olayın "son derece rastgele ve talihsiz" olduğunu söyledi ve misafirlerin konaklamalarını böldüğü için özür diledi. İade yapıldığını ve otel masraflarının karşılanacağını belirtti.

Kadınlar, Airbnb'yi "yarasa istilası evinin platformda reklam yapılmasına ihmalkarca izin vermekle" suçladılar. Bu olay, kiralama platformlarında yaşanan sorunların ve güvenlik endişelerinin altını bir kez daha çiziyor. Bu tür olaylar, tatilcilerin ve konut sahiplerinin dikkatli bir şekilde seçim yapmaları gerektiğini gösteriyor.