Haber: Damla Oya Erman

Clive Staples Lewis, 1898 yılında İrlanda'da doğdu ve İngiliz edebiyatının önemli figürlerinden biri olarak kabul ediliyor. Lewis, akademik çalışmaları, hikayeleri ve düşünce eserleriyle geniş bir okur kitlesine hitap etti. Ancak, en çok bilinen ve sevilen eserleri arasında "The Chronicles of Narnia" (Narnia Günlükleri) serisi ön plana çıkıyor.

Narnia Günlükleri, yedi kitaplık bir seri olarak yayımlandı ve fantastik dünyası ile milyonlarca okuru büyüledi. Seri, çocuklar ve yetişkinler arasında geniş bir hayran kitlesi buldu ve zamanla klasikleşti.

C. S. Lewis, aynı zamanda dini ve felsefi düşünceleriyle de tanınıyor. "Mere Christianity" ve "The Problem of Pain" gibi eserleri, Hristiyan teolojisi üzerine yazdığı önemli çalışmalardan sadece birkaçı.

Lewis'in ölümü, 1963 yılında, edebi dünyaya büyük bir kayıp olarak damga vurdu. Ancak eserleri ve düşünceleri, onun mirasını sürdürmeye devam ediyor. Narnia Günlükleri'nin büyülü dünyası, yeni nesiller tarafından keşfedilmeye devam ediyor ve Lewis'in eserleri, edebi dünyanın kalbinde özel bir yer tutuyor.

Bugün, C. S. Lewis'in ölüm yıldönümü dolayısıyla, hayranları ve edebiyat severler, onun anısını yaşatmak ve eserlerini hatırlamak adına çeşitli etkinlikler ve paylaşımlar düzenleyebilirler. Lewis'in eserleri, onun ölümünden yıllar sonra bile okurlara ilham vermeye ve düşündürmeye devam ediyor.