Haber: Mert Osman Erman

Hakimlerin bölünmüş 2-1 oyuyla onaylanan bu kararın Yüksek Mahkeme'de temyiz edilmesi muhtemel ve bu durum, odada oy kullanma hakları konusundaki taze bir anlaşmazlığı başlatabilir.

Arkansas'taki avukatlar, siyah seçmenlerin gücünü en aza indirdiğini söyledikleri yeni bir kongre haritasına itiraz ediyordu - ki bu, Cumhuriyetçi egemen eyalet yasama organı tarafından onaylanmıştı.

Ancak 8. Devre Temyiz Mahkemesi, sadece ABD Adalet Bakanı'nın - bireylerin değil - Oy Kullanma Hakları Yasası uyarınca davalara devam edebileceğini kararlaştırarak talebi reddetti.

Bu tarihi yasada, ırk temelinde seçmene ayrımcılık yapmak yasa dışıdır.

Son derece çekişmeli 2024 seçimine doğru ilerlerken, Gürcistan, Florida ve Louisiana gibi birkaç güney eyaletindeki siyah seçmenler, eyaletlerinin yasama haritalarını siyasi çizgiler boyunca yeniden çizmekle suçlayarak, ırk temelli çizgiler boyunca haritaları çizmekle siyasi güçlerini zayıflattığı iddiasında bulunan davalara imza atmıştır; buna ırki çizim yapma denir.

Eylül ayında Yüksek Mahkeme, Alabama'daki siyah seçmenlerin lehine karar verdi ve eyalet yasama organına Section 2'yi ihlal ettiği gerekçesiyle dava açan bir grup siyah aktiviste yeni bir harita kullanmalarını emretti.

Eğer Arkansas kararı onaylanırsa, diğer eyaletlerdeki siyah seçmenlerin oy kullanma hakkına karşı ırk temelli ayrımcılık durumlarını sorgulama yeteneklerini kaybetmeleri muhtemeldir.

Bu, Voting Rights Act ihlalleri ile mücadele etmeye çalışanları, vakayı Washington DC'deki ABD Adalet Bakanı'nı davayı sürdürmeye ikna etmek zorunda bırakarak daha yüksek engellerle karşı karşıya bırakacaktır.

Pazartesi günüki itirazda Baş Hakim Lavenski Smith, "kendi kendini yönetim ve vatandaşlık için temel olan hakların, sadece hükümetin ajanlarının korumasına bağlı olmamalıdır" dedi.

Karışıklığı artıran bir başka durum da 5. Devre Temyiz Mahkemesi'nin yakın tarihli bir kararıdır. Bu ayın başlarında mahkeme, Louisiana'nın yeni kongre haritasını tartışan aktivistlerin getirdiği davayı duyarken Section 2 kapsamındaki iddiaları kabul etti ve vatandaşların bu tür iddiaları sürmelerine olanak tanıdı.

Oy dağılımı

Seçme hakları savunucuları uzun süredir, özellikle Arkansas, Alabama ve Güney Carolina gibi Derin Güney eyaletlerindeki Cumhuriyetçileri, kongre haritaları oluşturmakla suçlayarak siyah seçmenlerin gücünü zayıflatmakla suçluyor.

Gerrymandering, geçmişte hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler tarafından kullanılmış olmasına rağmen, güneyde genellikle siyah veya diğer azınlık nüfuslarına odaklanmıştır.

Bu, siyah seçmenlerin, yeni haritaların, tercih ettikleri adaylarını adil bir şansları olmadan seçme şansını ellerinden almasını söyleyen siyah seçmenler tarafından yapılan bir dizi hukuki itiraza yol açtı. Tarih boyunca, renkli seçmenlerin çoğu zaman Demokratlara oy verdikleri bilinmektedir.

Bu yılın başlarında, momentum Alabama'da bu meydan okuyucuların lehine döndü. Haziran ayında, ABD Yüksek Mahkemesi, Alabama'daki bir grup aktiviste tarafından devletin yeni kongre haritasının siyah vatandaşlarının oy gücünü azaltmak amacıyla tasarlandığını söyleyen bir grup aktivistin lehine taraf oldu. Mahkeme, Cumhuriyetçi egemen yasama organını, iki çoğunlukla siyah seçmen nüfusuna sahip iki kongre bölgesi oluşturacak şekilde yeni bir harita çizmeye zorladı.

Mahkeme tarafından atanmış bir uzman tarafından çizilen harita, neredeyse% 50 veya üzerinde% 50 siyah seçmen nüfusu olan iki oy bölgesi oluşturdu.

Bu hareket, eyaletin tarihinde ilk kez, devletin iki siyah Kongre üyesini seçmesine yol açabilir.

"Uzun zamandır beklenen bir şey," dedi Alabama, Mobile'dan bir sakin olan Beverly Cooper, BBC'ye. "Şimdi, gerçekten Kongre'de temsil edebilecek ve ihtiyaçlarımızı tanıyan ve bilenleri seçebileceğimiz bir fırsatımız var."

Cooper, hamle siyah seçmenlere, "geçmişte sahip olduğumuzdan farklı bir paya sahip olma fırsatı verdiğini" ekledi.

Ancak bu fırsat, Cumhuriyetçi yönetim direnişi olmadan Mrs. Cooper ve diğer siyah seçmenlere ulaşmadı.

Bir alt mahkeme, Alabama'nın eski haritasının siyah oylama gücünü azalttığını bulduğunda, eyalet yasama organı kararı Yüksek Mahkeme'ye temyiz etti ve mahkeme de seçmenlerin lehine taraf oldu.

Mahkeme, ardından Alabama'nın çoğunlukla Cumhuriyetçi yasama organını, siyah oylama gücünü artıran yeni bir harita çizmeye zorladı. Eyaletin yasama organı bunu yapamadı. Mahkeme, bunun yerine başka birini görevlendirdi, bu da davada görev alan hakimleri eyaletin davranışı konusunda "derin endişeye düşürdüğünü" söyledi.

Washington Lawyers' Committee for Civil Rights and Urban Affairs'ın kıdemli danışmanı Elliot Mincberg, hukuki dramayı 1950'lerde desegregasyon emirlerine direnen güney eyaletlerinin direnişinin "klasik bir örneği" olarak nitelendirdi.

"Bu, federal mahkemelerinin emirlerine karşı her şeyi direnmenin bilinen bir durumu haline geldi, ne olursa olsun ve eski sistemi korumaya çalışma çabası olarak bilindi" diye ekledi.

Benzer emirleri kongre haritalarını yeniden çizmeye dair alan diğer eyaletler, eşit oy hakkı için tarihi bir çekişmenin tarihine dayanmaktadır.

Florida'da, Eylül ayında bir devlet hakimi, Cumhuriyetçi yasama organı tarafından desteklenen bir seçim bölgeleri haritasının hukuka aykırı olduğuna ve bir bölgedeki siyah seçmenlerin gücünü azalttığına karar verdi. Durum şu anda federal bir temyiz mahkemesinde bulunuyor.

Ve Güney Carolina'dan bir benzer davada Yüksek Mahkeme'nin, eyalet haritasının ırksal ayrımcılık içerip içermediği yönündeki bir alt mahkeme kararına katılıp katılmayacağına karar vermesi gerekiyor.

Şaşırtıcı bir müttefik... şimdilik Yüksek Mahkeme'nin Alabama kararı, siyah seçmenlere beklenmedik bir umut ışığı verdi, ancak Arkansas kararı ışığında bu umut kısa ömürlü olabilir.

Seçme hakları savunucuları, ülkenin en üst mahkemesinin Oy Kullanma Hakları Yasası'nı daha da güçlendirip güçlendirmeyeceğini görmek için bu davaları yakından izliyorlar - ya da Alabama'daki kararı bir kereye mahsus bir karar mıydı.

"[Alabama], birkaç yıldır Oy Kullanma Hakları Yasası'nı zayıflatan bir mahkemeden, özellikle de şaşırtıcı olan bir mahkemeden, özellikle şaşırtıcıydı," dedi Mincberg.

2013'te mahkeme, oy kullanma ayrımcılığı tarihine sahip eyaletlerin oy yasası değişiklikleri için federal onay gerektiren Oy Kullanma Hakları Yasası tarafından sağlanan bir korumayı kaldırmak için 5-4 oyla oy kullandı.

Bu, oy hakkı eşitliği için tarihsel bir çekişmenin tarihini oluşturan tarihi bir oyuncakın birbirine karşı olan çekilmesidir ve Howard Üniversitesi siyaset bilimi profesörü Boyd'un, Yüksek Mahkeme'nin gelecekteki karar alma konusundaki "kasvetli" görünümünü besleyen tarihsel bir çekişme olduğunu söylüyor.

Yüksek Mahkeme, Güney Carolina davasında ırksal gerrymandering iddialarına yönelik kuşkularını zaten dile getirdi.

Eğer Arkansas davası ülkenin en üst mahkemesine ulaşırsa ve muhafazakarlar, alt mahkemelerin düşünce tarzını benimserse, siyah seçmenlerin oy kullanma hakları eşitliği için mücadele etme yeteneklerini kısıtlayabilir.

Adalet Neil Gorsuch, diğer muhafazakar Hakim Clarence Thomas tarafından desteklendi, 2021 yılında bir görüşte özel tarafların oy hakları yasası kapsamındaki davaları alıp alamayacağını sorguladı.

Ancak Boyd, Alabama'nın bir ayrıcalık olması durumunda bile ümitli kalmaya devam ediyor.

"[Alabama davası], Amerika'nın, ırk, cinsiyet, inanç veya dini statüleri ne olursa olsun tüm insanlar için bir ulus olma olasılığının hala olduğunu gösteriyor" dedi.