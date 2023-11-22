Haber: Mert Osman Erman

Zhao, "Hatalar yaptım ve sorumluluk almalıyım. Bu, topluluğumuz, Binance ve benim için en iyisi" dedi. Adalet Bakanlığı, dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance'a 4.3 milyar dolarlık ceza ve müsadere ödemesini talep etti. Binance'ın dünya çapındaki kullanıcılara yaptırımları atlattığına dair suçlamalarda bulundu. Bir sözcü, "Binance, ABD ve İranlı kullanıcılar arasında yaklaşık 900 milyon dolarlık işlemi mümkün kıldı ve ABD'li kullanıcılar ile Suriye, Rus işgali altındaki Ukrayna bölgeleri olan Kırım, Donetsk ve Luhansk'taki kullanıcılar arasında milyonlarca dolarlık işlemi kolaylaştırdı" dedi. Binance'ın, suçlular ve teröristlere para transfer etmeyi kolaylaştırdığı da belirtildi. Adalet Bakanlığı, "Ağustos 2017 ile Nisan 2022 arasında, Hydra'dan Binance.com cüzdanlarına yaklaşık 106 milyon dolarlık bitcoin doğrudan transfer edildi. Hydra, sıkça suçlular tarafından kullanılan popüler bir Rus darknet pazarıydı ve yasa dışı mal ve hizmet satışına aracılık etti" dedi. Binance şimdi şüpheli faaliyetleri federal yetkililere bildirmek zorunda. Bu, "kötü amaçlı siber faaliyet ve terörizm fonlama da dahil olmak üzere kripto borsalarını desteklemek için kullanılan bir suçlama olan" kripto borsasına karşı ilerleyen ceza soruşturmalarını hızlandıracak. Şirketin bölgesel pazarların başkanı Richard Teng, yeni CEO olarak atanmıştır. Changpeng Zhao, X'teki bir gönderide "duygusal olarak bırakmak kolay değil" dedi. Zhao, kripto dünyasındaki en etkili figürlerden biridir. Mart ayında ABD düzenleyicileri, Binance'ı ülkede yasadışı bir şekilde faaliyet göstermekle suçladı. Ticaret Maliyetleri Komisyonu (CFTC) tarafından açılan dava, şirketin otoritelere uygun bir şekilde kaydolmamasına rağmen ABD işi yapmasını iddia etti. Binance, uygulamalarını savundu ve ABD kullanıcılarının platformda aktif olmamasını sağlamak için "önemli yatırımlar" yaptığını söyledi. Şirket, Haziran ayında başka bir dava ile karşılaştı. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), ticaret platformunu ve kurucusu Zhao'nun, ABD'de faaliyet göstermeye devam etmek için yatırımcıları korumak amacıyla ihlal edilen kuralları görmezden geldiğini iddia etti. O zamanlar, Binance kendisini "etkili bir şekilde" savunacağını söyledi. ABD yetkilileri, özellikle Binance rakibi FTX'in geçen yıl dramatik bir şekilde çökmesinin ardından, kripto endüstrisindeki dolandırıcılık ve diğer sorunları kökten çıkarmak için mevcut yasaları kullanma sözü vermişti. Bu ayın başlarında, FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried, dolandırıcılık suçundan suçlu bulundu. ​