Haber: Damla Oya Erman

Adı Mary olan bu bebek, babasının tek sağ kalan varisi olarak, kralın doğumundan yalnızca altı gün sonra İskoç tahtına çıkma kaderine sahipti.

Mary'nin Fransız doğumlu annesi Mary of Guise, onu Fransız sarayında yetiştirmek üzere gönderdi ve 1558'de Fransız veliahtıyla evlendi. Bu veliaht, 1559'da Fransa Kralı Francis II oldu, ancak 1560'ta hayatını kaybetti. Francis'in ölümünün ardından Mary, İskoçya'ya dönerek ülkesinin tahtına çıkma sorumluluğunu üstlendi.

Mary'nin büyük amcası, İngiltere'nin Tudor kralı Henry VIII idi ve 1565'te Mary, İngiliz kuzeni Lord Darnley ile evlenerek İngiliz tahtına olan iddiasını güçlendirdi. Ancak bu durum, dönemin İngiliz hükümdarı Kraliçe Elizabeth I'i ciddi şekilde rahatsız etti.

1567'de Darnley, Kirk o' Field'daki gizemli bir patlamada hayatını kaybetti, ve Mary'nin sevgilisi James Hepburn, Bothwell Kontu, ana şüpheli olarak gösterildi. Her ne kadar Bothwell, suçlamadan aklansa da, aynı yıl içinde Mary ile evlenmesi soyluları kızdırdı ve Mary, Darnley'nin oğlu James'in tahtı alması için tahttan feragat etmek zorunda kaldı. Mary, Loch Leven adasında hapsedildi.

1568'de esaretten kaçmayı başaran Mary, güçlü bir ordu topladı, ancak İskoç düşmanları tarafından mağlup edildi ve İngiltere'ye kaçtı. Kraliçe Elizabeth I, başlangıçta Mary'yi olumlu bir şekilde karşıladı, ancak Mary, İngiliz Katolikleri ve İspanyol komplolarına odaklandıkça, kuzenini ev hapsine almak zorunda kaldı. 1586'da Elizabeth'e suikast düzenlemeye yönelik büyük bir Katolik komplosu ortaya çıktı ve Mary, suçlu bulunarak yargılandı ve ölüm cezasına çarptırıldı.

8 Şubat 1587'de Fotheringhay Kalesi'nde ihanet suçlamasıyla başı kesilerek idam edilen Mary, İskoçya Kralı James VI'nın annesi olarak bilinirken, oğlu James I olarak İngiltere, İskoçya ve İrlanda kralı oldu.