Haber: Damla Oya Erman

Amerika'nın tarihi, 8 Aralık'ta Japonya'nın Pearl Harbor'da düzenlediği saldırı ile bir döneme ayrılıyor. Amerika'nın Pasifik filosu enkaz içinde kalırken, Başkan Franklin Roosevelt, Japonya'ya savaş ilanı talebinde bulunuyor ve bu talep hemen karşılanıyor.

FDR, Marine kaptanı olan oğlu James'in koluna ağırlık vererek, Temsilciler Meclisi'ne giriyor. Saat 12.00'de gerçekleşen bu an, Amerika'nın savaşa girişinin tarihi bir dönemeçtir. Roosevelt, Japonya'nın Amerika'nın deniz ve hava kuvvetlerine karşı "aniden ve kasten" düzenlediği saldırının üzerinden sadece bir gün geçmiştir. Başkan, ülkeye radyo üzerinden seslenirken, "Dün, 7 Aralık 1941—ihanetle yaşanacak bir tarih—Amerika Birleşik Devletleri, Japonya İmparatorluğu'nun deniz ve hava kuvvetleri tarafından aniden ve kasten saldırıya uğradı." sözleriyle başlıyor konuşmasına.

Roosevelt'ın yaklaşık 10 dakika süren konuşması, Temsilciler Meclisi'nde yoğun alkış ve ayakta alkışlanmayla karşılanıyor. Bir saat içinde ise Amerika'nın Japonya'ya savaş ilanı, sadece bir pacifistin karşı oy kullanmasına rağmen, resmileşmiş oluyor. FDR, bu tarihi kararı 4:10'ta imzalıyor ve Pearl Harbor'daki kayıplar için yasın bir ifadesi olarak siyah bir kol bandı takıyor.

Bu olayın ardından Amerika'nın her iki sahilinde sivil savunma grupları hemen harekete geçiyor. New York Belediye Başkanı Fiorello LaGuardia, Japon vatandaşlarını toplamak için talimat verirken, Kaliforniya'da ise Long Beach ve Hollywood Hills'e hava savunma bataryaları yerleştiriliyor. Japon Amerikalılar arasında casusluk faaliyeti olduğuna dair raporlar gelirken, Washington'a bu kişilerin Amerika'ya olan bağlılıklarını ilan etmek için gazetelere ilan veren Japon Amerikalılardan da haberler gelmeye başlar. Bu dönem, sonradan bir hata ve önyargı olarak nitelendirilecek olan Japon Amerikalıların trajik kamplara yerleştirilmesine giden yolun başlangıcı olacaktır.