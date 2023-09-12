Haber: Damla Oya Erman

Fransa'nın Montignac kasabası yakınlarında, dört genç, köpeklerini dar bir girişten takip ettikten sonra antik sanat eserlerine rastladılar. 15 bin ila 17 bin yıl öncesine tarihlenen bu mağara resimleri, çoğunlukla hayvan tasvirlerinden oluşur ve Üst Paleolitik dönemin en iyi örneklerindendir.

İlk olarak Fransız arkeolog Henri-Édouard-Prosper Breuil tarafından incelenen Lascaux mağarası, 66 feet genişliğinde ve 16 feet yüksekliğinde ana bir mağaradan oluşur. Mağaranın duvarları, yaklaşık 600 resim ve sembolle süslenmiş ve neredeyse 1,500 kazı işareti içerir.

Resimler, atlar, geyikler, bozkırlar, sığır, kedigiller ve mitolojik yaratıklar gibi birçok hayvan türünü ayrıntılı bir şekilde tasvir eder. Mağarada yalnızca bir insan figürü bulunur: başı kuş olan, dik duran bir adam figürü. Arkeologlar, mağaranın uzun bir süre boyunca avcılık ve dini ritüeller için kullanıldığına inanırlar.

Lascaux mağarası 1948'de halka açıldı, ancak 1963'te yapay ışıkların resimlerin canlı renklerini soluttuğu ve bazılarının üzerine alglerin büyümesine neden olduğu için kapatıldı. Lascaux mağarasının yakınında 1983'te bir replikası açıldı ve yıllık on binlerce ziyaretçi almaktadır.