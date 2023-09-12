Lizbon

Merkezi Ürdün'ün başkenti Amman'da bulunan Blue Peace Middle East (BPME), Orta Doğu'da sürdürülebilir su yönetimi yoluyla iş birliğini geliştirmek ve ekonomik kalkınmaya destek olmak amacıyla Portekiz ve İspanya'yı kapsayan teknik geziye Portekiz'in başkenti Lizbon'dan başladı.

Türkiye'yi de içine alan Orta Doğu'daki sınırı aşan su sorunlarına çözüm bulmak için faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu BPME, bu sorunu çözüme kavuşturmak ve ülkeler arasındaki iş birliğinin sağlanması amacıyla bir teknik gezi organize etti.

Lizbon'dan başlayan teknik geziye davetli olarak Portekiz Dışişleri Bakanlığı'ndan Büyükelçi Lenia Real, İsviçre'nin Portekiz Büyükelçisi Denis Knobel, Irak'ın Portekiz Büyükelçisi Adel Mustafa, Portekizli yetkililer ve akademisyenler katıldı. Öte yandan, Türkiye, Irak, Ürdün ve Suriye'den de yetkililer, teknik gezide yer aldı.

"Sürdürülebilir gelişmeyi ve kalkınmayı sağlamaya yönelik bir adım olması bekleniyor"

Programın açılışında konuşan Büyükelçi Lenia Real, İber Yarımadası'nda 5 ortak nehir havzasındaki sınır ötesi iş birliği konusunda, Portekiz ve İspanya arasındaki sınırı aşan ilişkilerin tarihine işaret ederek, "Portekiz ile İspanya arasında 1998'de imzalanan Albufeira Sözleşmesi, ortak su kaynaklarının korunmasına yönelik mekanizmanın çerçevesini çizdi." dedi.

İsviçre'nin Portekiz Büyükelçisi Denis Knobel de teknik gezinin sınır sularında ortak çalışma konusunda ilham vereceğini umduğunu ifade etti.

Irak'ın Portekiz Büyükelçisi Adel Mustafa ise çalışma programının bölgedeki insanların yaşamlarını iyileştirmek için önem taşıdığına işaret ederek, "Bu seçkin bilimsel ve teknik buluşmanın, kolektif sürdürülebilir gelişmeyi ve kalkınmayı sağlamaya yönelik bir adım olması bekleniyor." diye konuştu.

"Değişen çevre ve iklim koşulları, kıyıdaş ülkeleri sözleşmeye uyum sağlamaya zorluyor"

Programın ilk gününde konuk yetkililerin ve akademisyenlerin sunumunda, Portekiz ve İspanya arasındaki sınırı aşan nehirlere, aşağı konumda bulunan Portekiz'in yaşadığı teknik problemlere ve İber Yarımadası'nın yaşadığı kuraklık sorununa dikkati çekildi.

İki ülkenin sorunu çözmek için uyguladığı iş birliğinin anlatıldığı programın ilk gününe konuk olan Portekiz Çevre Ajansı (APA) Başkanı Dr. Nuno Lacasta, Albufeira Sözleşmesi'nin gelişimine vurgu yaparak, "Değişen çevre ve iklim koşulları kıyıdaş ülkeleri sözleşmeye uyum sağlamaya zorluyor. Bu, her iki tarafın da diğer kıyıdaşın nehir havzasının kendi bölümünü nasıl yönettiğine dair birbirlerine zorlu sorular sormasını ve her iki tarafın değişen iklim koşullarına uyacak şekilde ortaklaşa projeler ve yönetim yaklaşımları oluşturmasını sağlıyor." şeklinde konuştu.

Sınırı aşan sular konusunda iş birliği olanakları değerlendiriliyor

Teknik gezi kapsamında, Portekiz ve İspanya arasında probleme neden olan sınırı aşan nehir bölgeleri incelenecek ve bölgede inşa edilen barajlardan biri olan Alqueva ziyaret edilerek teknik incelemelerde bulunulacak.

Yapılan ziyaretler ve incelenen bölgelerden alınacak izlenimler sonucu Portekiz ve İspanya'nın kurduğu iş birliğine benzer model kapsamında, Orta Doğu'daki ülkeler arasında sınırı aşan sular ile ilgili bir iş birliği olup olamayacağı konusu değerlendirilecek.

AA