Haber: Damla Oya Erman

(Bazı kaynaklar bu keşfin 26 Ocak'ta yapıldığını belirtiyor.) 1.33 pound ağırlığındaki bu elmas, "Cullinan" adını alarak tarihteki en büyük elmas olarak kayıtlara geçti.

Müdür Frederick Wells, yerin 18 feet altında gezerken, tam üzerinde duvarda parlayan bir yıldız ışığı fark etti. Keşfi, madenin sahibi Sir Thomas Cullinan'a aynı gün sunuldu. Cullinan, elması Transvaal eyalet hükümetine sattı, ve hükümet taşıyıcıdan Londra'ya gönderilmeden önce elması İngiltere Kralı Edward VII'ye doğum günü hediyesi olarak sundu.

Elmasın transit sırasında çalınabileceği endişesiyle, Edward, Afrika'dan Londra'ya gitmek üzere gemiyle gönderilecek sahte bir elmasla, dikkatleri dağıtmak amacıyla dedektiflerle dolu bir gemi göndermeye karar verdi. Sahte elmas yavaşça Afrika'dan gemiyle yol alırken, Cullinan düz bir kutuda İngiltere'ye gönderildi.

Cullinan'ın kesimini, Amsterdam'daki Asscher Diamond Company'nin başkanı Joseph Asscher'a emanet eden Edward, elması altı ay boyunca incelemek üzere bu uzmanın gözetimine bıraktı. Asscher, daha önce 1893'te bulunan ünlü 971 karatlık Excelsior Elması'nı kesmişti ve kesim için ilk denemesinde çelik bıçağın kırılması, elmas üzerinde hiçbir etki yapmamıştı. İkinci denemede ise elmas tam olarak planlandığı gibi parçalandı; Asscher iddiaya göre sinir yorgunluğundan bayıldı.

Cullinan daha sonra dokuz büyük taş ve toplamda milyonlarca dolar değerindeki yaklaşık 100 küçük taşa bölündü. En büyük taşa "Afrika Yıldızı I" veya "Cullinan I" denir ve 530 karat ile dünyadaki en büyük kesilmiş kaliteli renksiz elmas olarak bilinir.

İkinci en büyük taş olan "Afrika Yıldızı II" veya "Cullinan II", 317 karattır. Bu taşlar, Cullinan I'in Britanya Hükümdarı'nın Kraliyet Asası'na monte edildiği Tower of London'da diğer taç mücevherleriyle birlikte sergilenmektedir; Cullinan II ise İmparatorluk Devlet Taçı'nda bulunmaktadır.