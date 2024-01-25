Haber: Damla Oya Erman

Variety'de yayımlanan röportajda Ridley, projenin yönetmeninin kendisine tüm hikayeyi detaylı bir şekilde anlattığını ve bu fikrin o kadar etkileyici olduğunu belirtiyor ki, eğer öyle olmasaydı projeye dahil olmayı düşünmeyeceğini söylüyor. "Sürpriz bozan olmadan, bana tüm hikayenin özetini verdi. Eğer harika olmasaydı, 'Tamam, beni beş yıl içinde ara' derdim" diyor Ridley.

Bu projede Rey karakterine geri dönme kararının kendisi için anlamlı olduğunu ifade eden Ridley, "Bu değerli bir şey" diyor. Aynı zamanda, "The Force Awakens" ile başlayan "Star Wars" üçlemesindeki rolüyle büyüdüğünü ve geliştiğini belirtiyor. Ridley, genç bir aktör olarak başladığı bu seride şimdi daha olgun bir performans sanatçısı olarak bulunduğunu ifade ediyor.

Geçtiğimiz Nisan ayında Lucasfilm'in Ridley'i Rey karakteriyle geri dönmeye ikna ettiği açıklanmıştı. Ridley'nin IMDb sayfasına göre, bu geri dönüş, Obaid-Chinoy'un yönettiği bir projeyi içeriyor ve aynı zamanda 2026'da planlanan "Star Wars: New Jedi Order" adlı bir proje üzerinde çalışılıyor.

Bu gelişmelerle birlikte, "Star Wars" hayranları, Ridley'in "Star Wars" evrenindeki yeni macerasını heyecanla beklemeye başladı.