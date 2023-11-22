Haber: Damla Oya Erman

22 Kasım'da First Lady Jacqueline Kennedy, genellikle eşini siyasi etkinliklerinde yalnız bıraksa da, Texas Valisi John Connally ve eşi ile birlikte, 10 mil uzunluğundaki konvoyları için Dallas'ın sokaklarında yer aldı. Lincoln marka bir otomobilde oturarak, Kennedys ve Connallys, kalabalık ve coşkulu kalabalıkların geçtiği rota boyunca el salladılar. Araçları, Texas School Book Depository binasının önünden saat 12:30'da geçerken, Lee Harvey Oswald iddiaya göre altıncı kattan üç el ateş ederek, Başkan Kennedy'yi öldürdü ve Vali Connally'yi ciddi şekilde yaraladı. Kennedy, Dallas'taki Parkland Hastanesi'nde 30 dakika sonra ölü olarak ilan edildi. O zaman 46 yaşındaydı.

Motor konvoyunda Başkan Kennedy'nin üç araç gerisinde bulunan Başkan Yardımcısı Lyndon Johnson, Dallas'a ait Love Field havaalanındaki pistte Air Force One'da yemin ederek Amerika Birleşik Devletleri'nin 36. başkanı oldu. Yemin töreni, Jacqueline Kennedy dahil olmak üzere yaklaşık 30 kişi tarafından izlendi ve First Lady, hala kocasının kanlarıyla lekeli kıyafetler giyiyordu. Yedi dakika sonra, başkanlık uçağı Washington'a gitmek üzere havalandı.

Ertesi gün, 23 Kasım'da, Başkan Johnson ilk bildirisini yayımlayarak 25 Kasım'ı öldürülen başkan için ulusal yas günü ilan etti. Bu Pazartesi günü, yüz binlerce kişi, başkanlık rotasından Capitol Rotunda'ya Kennedy'nin cenazesini taşıyan atlı bir faytonu izlemek için Washington sokaklarını doldurdu. Resmi cenaze töreni için kalabalık daha sonra Arlington Ulusal Mezarlığı'na hareket etti ve burada 99 ülkenin lideri, devlet cenazesi için bir araya geldi. Kennedy, Arlington House'un altında bir yokuşta tam askeri törenle defnedildi ve eşi tarafından mezara ebediyen bir meşale yakıldı.

Lee Harvey Oswald, 1939'da New Orleans'ta doğdu ve 1956'da ABD Deniz Kuvvetleri'ne katıldı. 1959'da terhis edildi ve dokuz gün sonra Sovyetler Birliği'ne gitmek üzere ayrıldı, ancak vatandaş olma girişiminde başarısız oldu. Minsk'te çalıştı, bir Sovyet kadını ile evlendi ve 1962'de karısı ve bebek kızıyla birlikte ABD'ye dönmeye izin verildi.

Ocak 1963'te posta yoluyla bir .38 kalibreli tabanca ve teleskopik nişangahlı bir tüfek satın aldı ve 10 Nisan'da Dallas'ta, aşırı sağ görüşlere sahip eski ABD Ordusu generali Edwin Walker'a ateş ederek amaçsızca vurdu. Aynı ay içinde Oswald, New Orleans'a gitti ve Fair Play for Cuba Committee'nin, yani bir pro-Castro örgütünün şubesini kurdu. Eylül 1963'te, Meksika Şehri'ne gitti, burada araştırmacılar, Küba'ya seyahat vizesi almaya veya SSCB'ye geri dönmeye çalıştığını iddia ediyor. Ekim ayında, Dallas'a döndü ve Texas School Book Depository binasında bir iş buldu.

Kennedy'nin vurulmasından bir saat sonra, Oswald, Dallas'taki pansiyonundan çıkarken ona sokakta soru soran bir polisi öldürdü. Otuz dakika sonra, Oswald, bir şüphelinin raporlarına yanıt veren polis tarafından bir sinema salonunda tutuklandı. 23 Kasım'da, Oswald, Başkan Kennedy ve Memur J.D. Tippit cinayetleri için resmen suçlandı.

24 Kasım'da, Oswald, daha güvenli bir ilçe hapishanesine götürülmek üzere Dallas polis merkezinin bodrum katına getirildi. Canlı televizyon kameralarının rulo halinde olduğu bir odada polis ve basın kalabalığı, ayrılışını izlemek için bir araya geldi. Oswald odaya girdiğinde, kalabalıktan Jack Ruby çıkageldi ve gizli bir .38 kalibreli tabancadan tek bir atışla onu öldürdü.

Hemen gözaltına alınan Ruby, eyleminin nedeninin Kennedy'nin cinayeti nedeniyle öfke olduğunu iddia etti. Kimileri onu bir kahraman olarak adlandırdı, ancak yine de birinci derece cinayetle suçlandı.

Ekim 1966'da, Teksas Temyiz Mahkemesi, tanıklıkların yanlış kabul edilmesi ve Ruby'nin o dönemde Dallas'ta adil bir yargılama alamayacağı gerçeği üzerine kararı bozdu. Ocak 1967'de, yeni bir duruşma beklerken, Ruby, Dallas'taki bir hastanede akciğer kanserinden öldü.

1964'te resmi Warren Komisyonu raporu, ne Oswald'un ne de Ruby'nin Başkan Kennedy'yi suikast için, ya içsel ya da uluslararası bir komplo içinde olmadığı sonucuna vardı. Rapora rağmen, olayı çevreleyen komplo teorilerini susturamadı ve 1978'de Temsilciler Meclisi Suikastlar Seçim Komitesi, Kennedy'nin muhtemelen "bir komplo sonucu" olarak öldürüldüğü sonucuna vardı; bu komplo, çoklu tetikçileri ve organize suç örgütlerini içerebilirdi. Komitenin bulguları, Warren Komisyonu'nunkiler gibi, hala bazıları tarafından tartışılmaktadır.