Moskova

Putin, başkent Moskova'da hükümet üyeleriyle çevrim içi yaptığı toplantıda, gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gazze Şeridi'ndeki duruma değinen Putin, "Oradaki durum çoktan kritik sınırı geçti." ifadesini kullandı.

Putin, 900'ün üzerinde tahliye başvurusu aldıklarını belirterek, "Bunların 639'u Rus vatandaşı, 271'i de bu vatandaşların akrabaları." diye konuştu.

Vatandaşların tahliyesine önem verdiklerini vurgulayan Putin, "Bu çok önemli insani, asil bir görevdir. Gerçekleşen olaylardan mağdur durumda kalan insanlara yardımcı olmamız gerekiyor. Orada nelerin olup bittiğini görüyoruz. Bu nedenle özellikle vatandaşlarımıza yardım etmek kutsal görevimizdir." dedi.

"Tacikistan'a S-300 hava savunma sistemi ulaştırdık"

Putin, Moskova'da dün görüştüğü Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile güvenliğin sağlanması konusunu ele aldıklarını aktardı.

Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkeleriyle ortak savunma sisteminin oluşturulmasının önemine işaret eden Putin, bu yönde çalışmaların yürütüldüğünü söyleyerek, "Tacikistan'a iki grup S-300 hava savunma sistemi ulaştırdık. Toplam 8 fırlatma sistemi oluyor." açıklamasını yaptı.