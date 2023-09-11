Haber: Mert Osman Erman

Polis, adamın Kuzey Adası'ndaki Mount Taranaki'den düştüğünü ve ilkbahar havasının donu yumuşattığını ve böylece karaya indiğini söyledi.

Polis, dağcının "hayatta olmak için olağanüstü şanslı olduğunu" söyledi.

Düştüğü mesafe, dünyanın en yüksek binalarından biri olan Suudi Arabistan'daki Mekke Saat Kulesi'ne eşit ve Londra'daki Shard adlı binanın neredeyse iki katı yüksekliğindedir.

Dağcı, Cumartesi günü, 9 Eylül'de öğlen civarında, Mount Taranaki'yi tırmanan bir grupun bir parçasıydı.

Polis, "Fellow dağcılarının dağın yamacından kayarak gözden kaybolduğunu gördükten sonra, grup üyelerinden biri onları bulmaya çalışmak için aşağı tırmandı" dedi.

Taranaki Alpin Kurtarma üyelerinden biri o gün tırmanıyormuş ve düşen adamı bulmada yardım etmiş.

Mount Taranaki, ülkenin Dağ Güvenlik Konseyi'ne göre Yeni Zelanda'nın en ölümcül dağlarından biri olarak ün yapmıştır.

2021 yılında, hafta sonu düşen dağcının düştüğü aynı noktadan iki dağcı ölümle sonuçlandı.

Taranaki, Yeni Zelanda'nın kuzey adasının batı kıyısında görece izole bir konumda bulunan uykuda bir yanardağdır.

Dağ Güvenlik Konseyi, "Diğer dağlardan izolasyonu, sahil şeridine yakınlığı ve coğrafi konumu, Yeni Zelanda'nın herhangi bir yerinde bulunan en hızlı değişen ve olumsuz hava koşullarından bazılarına neden olur. Hava, karmaşık ve engebeli arazi ile birleştiğinde son derece benzersiz bir ortam yaratır. Bir hata felaket olabilir." dedi.