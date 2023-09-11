Haber:Mert Osman Erman

Bay Kim'in yabancı ziyaretleri için kullandığı zırhlı trenin Pyongyang'dan ayrıldığı görünüyor, Güney Kore medyası, bir hükümet yetkilisine atıfta bulunarak bildirdi.

Toplantının yerel saatle Salı günü bile gerçekleşmesi bekleniyor.

Rus haber ajansı Interfax daha önce Bay Kim'in "yakın günlerde" ziyaret etmesi beklenildiğini bildirdi.

Bay Putin ile yapılacak zirve, Kuzey Kore liderinin uluslararası bir gezisi olacak ve aynı zamanda pandemi başladığından bu yana yapılacak olan ilk gezisi olacak.

İki lider, olası olarak Kuzey Kore'nin Ukrayna'daki savaşını desteklemek için Moskova'ya silah sağlama olasılığını tartışacaklar, bir ABD yetkilisi daha önce BBC'nin ABD ortağı CBS'ye söyledi.

Bay Kim'in son yurt dışı gezisi, Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanma görüşmelerinin o zamanki ABD Başkanı Donald Trump ile çökmesinden sonra Putin ile olan ilk zirvesi için 2019'da Vladivostok'a gitmişti. İçerdiği en az 20 zırhlı araç bulunduğu söyleniyor, bu da ortalama trenlerden daha ağır hale getiriyor ve 59 km/saat (37 mph) hızının üzerine çıkamıyor. Vladivostok'a olan yolculuğunun tam bir gün sürmesi bekleniyor.

Muhtemel toplantı, Beyaz Saray'ın iki ülke arasındaki silah müzakerelerinin "aktif olarak ilerlediğine" dair yeni bilgilere sahip olduğunu söylediği bir dönemde geliyor.

Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby daha önce Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu'nun, Kuzey Kore'ye son ziyaretinde Rusya'ya topçu cephane satma konusunda "Pyongyang'ı ikna etmeye çalıştığını" söyledi.

Ankit Panda, Carnegie Uluslararası Barış için Endowment'tan, hem Rusya'nın hem de Kuzey Kore'nin diğer ülkelerin istediği şeylere sahip olduğu bir dönemde gelen bir zirve olduğunu söyledi.

"Şimdi önemli olan, her iki tarafın da birbirlerine ödeme yapmaya istekli oldukları uygun fiyatları bulup bulamayacaklarıdır" dedi.

Rusya, muhtemelen gıda ve hammadde karşılığında geleneksel silahlar, topçu mermileri ve roket topçu mühimmatı gibi konvansiyonel silahlar isteyecektir ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası forumlarda devam eden destek gibi devam eden destek isteyecektir.

"Bunun, Kuzey Kore'nin daha sofistike silahları Rusya'ya aktarmasının olasılığını açabileceğini, böylece Moskova'nın kendi stoklarını sürdürebilmesine yardımcı olabileceğini" söyledi.

Rusya'nın 122mm ve 152mm mermilere ihtiyaç duyabileceğine inanılıyor, ancak gizli doğası nedeniyle Kuzey Kore'nin tam topçu envanterini belirlemek kolay değil.

Kim Jong Un ve Shoigu arasındaki buluşmada sergilenen silahlar, ülkenin ilk katı yakıtlı ICBM'si olduğuna inanılan Hwasong uzun menz

illi balistik füzesini içeriyordu.

Bu, Kim'in Covid pandemisi başladığından beri yabancı misafirlerine ülkenin kapılarını açtığı ilk kezdi.