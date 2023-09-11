Haber: Mert Osman Erman

Delhi'de ortak bir bildirinin anlaşılması, komşusu Ukrayna'ya karşı Rusya'nın istilası konusundaki grup arasındaki keskin bölünme nedeniyle birkaç gün önce neredeyse imkansız görünüyordu.

Sonunda, tüm G20 üye ülkelerinden tek bir itiraz notu olmadan, tümü tarafından oy birliği ile desteklenen bir bildiri oldu.

Kendisi zirvede temsil edilmeyen Ukrayna, mutsuzdu - ancak ABD, İngiltere, Rusya ve Çin gibi ana oyuncular, sonucu övdüler.

Peki, Hindistan, Ukrayna konusunda keskin farklı görüşlere sahip ulusları bir araya getirmeyi nasıl başardı? Bildirinin dikkatli bir okuması ve zirve öncesindeki bazı coğrafi gelişmeler, bazı ipuçları sunuyor.

Beş ülkenin oluşturduğu Brics grubu - Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'yı içerir - ağustos ayındaki yıllık zirvesinde altı yeni üyeyi dahil etmeye karar verdi.

Yeni üyeler - Arjantin, Etiyopya, Mısır, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri - Çin ile yakın ilişkilere sahiptir.

Genişleme, doğrudan G20 zirvesinin sonucuna etki etmemiş olabilir, ancak Batı'nın son birkaç yılda özellikle gelişmekte olan dünyada Çin'in artan nüfusundan endişeli olduğu bir sır değil.

Pramit Pal Chaudhuri, Eurasia Group'un Güney Asya uygulama başkanı, "Bu doğrudan bir faktör değildi, ancak özellikle ABD gibi Batı, Çin'in etkili bir şekilde anti-Batı olan alternatif bir uluslararası düzen yaratmaya çalıştığının farkında" diyor.

Ayrıca bilinmeyen bir şey, Batı'nın Hindistan'ı Çin'e karşı bir karşı denge olarak gördüğü ve Delhi'nin başkanlığının bir bildiri olmadan sona ermesini istememiş olmasıdır."

Bu nedenle, Batı'nın Hindistan'a bir uzlaşı sağlamasına yardımcı olması için birden fazla neden vardı.

Ana sıkıntı Ukrayna savaşıydı. Geçen yıl Bali'deki G20 bildirisi, Ukrayna'ya yönelik "Rus Federasyonu'nun saldırganlığını" açıklamış, ancak bu değerlendirmeye bazı üyelerin itirazlarını belirtmiştir.

Batı'nın, Bali'deki kullanılanlardan daha zayıf olan bir dilde anlaşmaya razı olacağı görünmüyordu ve Rusya da savaşı kendisini suçlayan bir açıklamaya katılmayacağını belirtti.

Bir çıkışa ihtiyaç vardı ve Hindistan, hem Moskova hem de Batı ile iyi ilişkilere sahip olduğu için bir uzlaşı sağlamak için iyi bir konumdaydı.

Sonunda, bildiri, Rusya'yı memnun eden ancak Batılı ülkelere de yeterince veren bir dil kullandı.

Angela Mancini, danışmanlık firması Control Risks'in Ortadoğu-Pasifik pazarları başkanı ve ortağı, "Batı'nın Hindistan'ın diplomatik bir zafer elde etmesini istediği açıktı. Her zaman bir uzlaşma vardı. Ancak ABD ve Batı, üzerinde anlaşamayacakları bir dil konusunda sorunlar olduğunda ortak bir bildiriyi imzalamazdı" diyor.

Delhi bildirisi, savaşı Rusya'yı suçlamaktan kaçındı, analistler tarafından Bali'dekinden daha hoşgörülü olarak görülen bir tavır olarak değerlendirildi. Ancak Ukrayna'daki çatışmanın "küresel gıda ve enerji güvenliği üzerindeki insan acısını ve olumsuz etkilerini" ele aldı.

Sonunda, İngiltere, ABD ve Fransa liderleri, bildirinin zirvenin iyi bir sonucu olduğu konusunda anlaştı gibi görünüyordu. İki taraf, ancak sözcükleri farklı yorumladı.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, bildirinin "gıda fiyatlarının ve gıda güvenliğinin savaşın etkisini vurgulayan güçlü bir dili olduğunu" söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Delhi zirvesini bir dönüm noktası olarak adlandırdı.

Ancak beklenmedik anlaşma, G20'nin hiçbir şeyle gurur duyacak bir şeyinin olmadığını söyleyen Ukrayna'yı üzdü.

Zirve öncesinde birçok gelişmekte olan ülkenin karşı karşıya olduğu borç krizi de büyük bir endişeydi.

Gelişmekte olan ülkeler, zengin ülkelerin ekonomilerine yardım etmek için desteklerini artırmaları gerektiğini sürekli olarak savundular. Bu, pandemi tarafından sarsılan ve savaş zorluklarını daha da kötüleştiren ekonomileri etkiledi. Dünya Bankası, dünyanın en yoksul ülkelerinin kreditörlere yıllık borç servisi olarak 62 milyar dolar borçlu olduğunu ve bunun üçte ikisinin Çin'e borçlu olduğunu Aralık ayında söyledi.

Batılı yetkililer tarafından Çin'in kredi uygulamaları sık sık yırtıcı olarak tanımlanmıştır - bir suçlama olarak reddeden Pekin tarafından. Rusya ile sıkı sıkıya bağlantılı olan Çin, muhtemelen bildiriyi veto edebilirdi, ancak etmedi. Borç krizi hakkındaki paragraf, Çin'in doğrudan veya dolaylı bir şekilde bahsedilmediği hiçbir şey içermiyor.

"Kredi kolaylaştırma konusunda herhangi bir ilerleme görmedik. Birçok yönden kredi uygulamalarına yönelik herhangi bir eleştiri, anti-Çin bir hareket olarak yorumlanırdı" diyor Bay Pal Chaudhari.

Bildiri, krizi kabul etti ve G20 ülkelerini, savunmasız ülkelere yardım etmek için 2020'de kabul edilen ortak çerçevenin (CF) uygulanmasını artırmaya çağırdı.

Bu arada grup, 2030'a kadar yenilenebilir enerji kapasitesini üç katına çıkarmayı kabul etti, ancak sera gazlarının neredeyse yüzde 80'ini oluşturan G20 ülkeleri üzerinde önemli hedefler koymadı.

Önemli bir şekilde, bildiri ham petrol kullanımını azaltma hedeflerinden bahsetmiyor ve bunun yerine kömür kullanımının azaltılmasına odaklanıyor. Bu, Suudi Arabistan ve Rusya gibi ham petrol üreticilerini memnun ederdi. Hindistan ve Çin bile Batı tarafından "gerçekçi olmayan" olarak görülen emisyon kesme hedeflerini belirlemesini rahatsız edici bulmuşlardır. Delhi'nin ciddi uzlaşmalara mal olsa bile, uzlaşıyı inşa etmek için sıkı çalıştığı açıktır.

Ms. Mancini, "Bu uzlaşma belgesi olmak zorunda olduğu için, bazı dilin bir uzlaşma sağlamak için biraz hafif olduğu konusunda şaşmamak gerekir" diyor.

Zirve öncesinde grubu bir araya getiren konulardan biri, Afrika Birliği'nin G20'ye dahil edilmesiydi.

Bu, Küresel Güney gelişmekte olan ülkelerine küresel platformlarda daha büyük bir söz hakkı verme çabalarını desteklemek için Delhi'nin itişini daha da güçlendirdi.

Rus hükümeti müzakereci Svetlana Lukash, bu'nun "neredeyse 25 yıllık forumun neredeyse 25 yılının en zorlu G20 zirvelerinden biri olduğunu" söyledi. "Bildiriden önce zirve öncesinde neredeyse 20 gün ve burada yerinde 5 gün sürdü" dedi. G20 zengin ve gelişmekte olan ülkeleri bir araya getirir mi yoksa dünyayı ikiye böler mi, görmek için görülmesi gereken bir şeydir.