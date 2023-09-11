Haber: Mert Osman Erman

Birçok kişi, yeme bozuklukları geliştirdiklerini, bazılarının ise zihinsel sağlık sorunlarıyla baş başa kaldıklarını belirtti. İki okul da BBC'ye verilen ifadeleri reddetti.

Her yıl, İngiltere'nin en yetenekli çocukları büyük mesleki bale okullarından birine kabul edilmek için başvuruyor ve sahnede bir kariyer hayal ediyorlar. Sadece en iyiler seçilir ve gururlu ebeveynler, 11 yaşından itibaren çocuklarını hayallerini sürdürmek için ücretli okullarda yaşamak ve eğitim almak üzere teslim ederler.

Londra'daki Royal Bale Okulu, dünyanın en ünlü okullarından biri ve Dame Margot Fonteyn ve Dame Darcey Bussell gibi ünlü dansçılar yetiştirmiştir. Kral Charles onun başkanıdır.

Birmingham'daki Elmhurst Bale Okulu da prestijlidir. Kraliçe Camilla'nın himayesindedir ve okul bu yıl 100. yılını kutlarken okulu ziyaret etmiştir. Bale dansçılarının ince ve atletik olmaları gerektiği beklenir ve bale okulu eğitimi, bir profesyonel sporcu gibi zorlu bir program içerir.

Ancak yıllar içinde sektör, yeme bozukluklarıyla ün kazanmış ve ince bale dansçılarının başrollerde rol almasına eleştiriler getirilmiştir. Son iki yılda okulları ziyaret eden eski dansçılar, şu iddialarda bulundu:

- Öğretmenler tarafından düzenli olarak vücutları hakkında olumsuz yorumlar yapıldı

- Kilo kaybını teşvik etmek için "şifreli" dil kullanıldı

- Öğrencilere kilo verdiği için tebrik edildi ve bu da yeme bozukluklarının artmasına neden oldu

- Öğretmenler tarafından zorbalıkla karşılaşıldı

BBC ile görüşen emekli bir bale dansçısı, Royal Bale Okulu'nda maruz kaldığı muamele nedeniyle hukuki işlem başlattı.

Her iki bale okulu da kültürü değiştirmek için çalıştıklarını ve sağlık ve refahı önceliklediklerini söyledi. Ancak BBC'ye konuşan dansçılar ve aileleri, okulların değişimi yavaş gerçekleştirdiğini ve gözetimleri altındaki çocuklara ve gençlere görevlerini yerine getirme konusunda başarısız olduklarını iddia ediyor.

Hamburgerlerle alay edildi

22 yaşındaki Grace Owen, Elmhurst'ta bir öğretmenin sınıfı bir ders sonrası mevcut olduğu söylenen bazı hamburgerlerle alay ettiği bir olayı anlatıyor.

Öğretmen en zayıf öğrenciyi seçti ve sadece onun bir tane yemesine izin verildiğini söyledi.

"[Bu], sadece onun doğru ağırlıkta olduğu anlamına geliyordu ve başkaları değildi," diyor, o zamanlar 19 yaşındaydı.

"Diğer herkes - temelde, siz onlar için çok şişmansınız."

2020'de Elmhurst'taki mezuniyet partisinde Grace ve birkaç sınıf arkadaşı başka bir bale öğretmeni tarafından küçümsendiğini iddia ediyor.

Öğretmenin "Hepiniz, bir veya iki kişi hariç, kilo vermelisiniz, aksi takdirde iş bulamazsınız" dediğini söylüyor Grace.

Grace, okuldaki ortamı "zehirli" olarak tanımlıyor.

"Bale dünyası acımasız bir yer ama insanlara 'çok şişmansınız' dediğinizi söylemek... Sizi hiçbir şeye hazırlamıyor gibi geliyor bana."

'Bıçak olsaydı, bunu keserdim'

Ellen Elphick, 30, Elmhurst alt okulunda beş yıl geçirdi, ancak her zaman Kraliyet Bale Okulu'nda bir yer kazanmanın hayalini kurdu.

Başarılı oldu ve 16 yaşındayken 2009'da Londra'daki Kraliyet Bale Okulu'na başladı. Ellen, okula başladığı ilk iki hafta içinde bale öğretmeni tarafından vücut şekli hakkında eleştirildiğini ve aynanın önüne yerleştirildiğini söylüyor.

"Bana, 'eğer bıçak olsaydı, bunu keserdim' dedi. Ve bana tamamen kalçamı kesti, neredeyse yarım bacağımın tamamını, temelde bacağımın üçte birini kesti."

Eski öğrenci, kendisini utandığını ve bedenine karşı nefret duyduğunu ve bu karşılaşmadan sonra yeme bozukluğunun arttığını söylüyor.

Daha önce Elmhurst'ta bir yeme bozukluğu geliştirdi, ancak Kral'da yaşadığı deneyimin onu "kırdığını" söylüyor.

"Sanırım hiç gerçekten tekrar toparlanmadım," diyor.

Ellen, hala vücudunun yanlış şekilde olduğunu hissetmenin travmasını yaşadığını söylüyor.

Bale dansçılarını danışan travma psikologu Gayle Sturrock, "Eğer yetersiz olduğunuzu, işe yaramaz olduğunuzu, sürekli olarak... size söylenirse, bu beyninizde kalır" diyor.

Ellen, dört yıl boyunca profesyonel olarak dans etti. Şimdi Kraliyet Bale Okulu'na karşı hukuki işlem başlatmaya karar verdi.

"Belki de şanlı olanlardan mıyım çünkü hala bir kariyerim oldu mu? Belki? Ama bu, ömür boyu yaşamam gereken sorunlarla baş başa kaldığım anlamına gelmiyor," diyor.

Ellen ve başka bir okuldan bir dizi bale dansçısını temsil eden avukat Dino Nocivelli, müvekilleri farklı nedenlerle ileri geldiklerini söylüyor. Bazıları "zulmün gerçekleştiği kabul edilsin, bu okulları sorumlu tutmak" istiyor.

Kraliyet Bale Okulu, "Öğrencilerinin mutluluğu ve sürekli refahından daha önemli bir şey olmadığını" ve sağlıklarını ve refahlarını korumak için "sürekli olarak iyileştiğini ve yenilik yaptığını" söylüyor.

Sorunlar ortaya çıktığında, hızla ele alınmasını sağlamak için "iyi kurulmuş süreçlerinin" olduğunu söyledi.

Okul, "mükemmeliyeti hedeflemeye çalışıyor" ve bunu "bütünlük ve tutku" ile yapıyor.

"Hastaneye gittim"

Harriet Royle, Elmhurst'ta başladığında 13 yaşındaydı. Daha önce bazı vücut imajı ve yeme sorunları vardı, ancak okula fit ve sağlıklı bir şekilde geldi.

O kadar aşırı kilo kaybına uğradı ki, aksi takdirde hayatta kalamayabileceği söylenerek hastaneye yatırıldı.

Şimdi 22 yaşındaki Harriet, düşüşünün bir değerlendirmeden sonra başladığını söylüyor ve kendisine aerobik kondisyonunu geliştirmesi gerektiği söylendi.

Bunun kilo verme için kodlanmış bir mesaj olduğuna inanıyor.

"Ben düşündüm ki, 'Eğer erkeklerle ayak uydurabiliyorsam, neden kızların ne yaptığını yapmak için aerobik kondisyonum yeterli değil?'" diyor.

"[Bu] mantıklı gelmedi"

Harriet, ağırlığını önemli ölçüde kaybetti ve sonraki dört ay içinde okul, ona "ne yapmanız gerektiğini yaptığınızı" övdüğünü söylüyor.

Harriet'in annesi Michaela, kızının aşırı kilo kaybının okula müdahale etmesi gereken bir seviyeye gelmemesi gerektiğini ve kızının eve götürmesi gerektiğini söylediği aşamaya ulaşmamış olması gerektiğini söylüyor.

Harriet asla Elmhurst'a dönmedi ve yedi ay sonra hastaneden ayrıldı.

Elmhurst, "iyi fiziksel ve zihinsel sağlığı" teşvik ettiğini ve "sorunlar tanımlandığında harekete geçtiğini" söylüyor.

Onun "modern öğretim yaklaşımı", "yüksek disiplinli eğitimi" ... "güçlü koruma ilkeleri" çerçevesinde yerleştiriyor. Elmhurst'a yöneltilen sorulara yanıt olarak, belirli unsurları tanıdığını ancak "gizlilik görevlerinin" açıklama yapmasını engellediğini ve okul kayıtlarının program tarafından verilen hesaplardan "bazı önemli" açılardan farklı olduğunu söylüyor.