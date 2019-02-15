VoiceBros ile Seslendirme Sektörü Hakkında

Seslendirme sektörü ağırlıklı olarak seslendirme ajansı tabanlı işlemler ile ilerlerken VoiceBros buna farklı bir alternatif oluşturdu.

Günümüzde birçok alanda seslendirmeye ihtiyaç duyulur hale geldi. Sosyal medyanın kullanımının artması Dünya video üretim sayısında hızla artmasına neden oldu. Artık prodüksiyonlarda sınırları zorluyor ve daha kolay anlaşılabilir videolar üretilmeye çalışılıyor. Video yoluyla mesajı doğru verebilmenin en iyi yolu seslendirmeden geçiyor. Anlaşılır ve diksiyonu doğru bir seslendirmenin anlatım gücünü yadsımamak gerekir. Belgesellerden, reklamlara; sesli kitaplardan, haber bültenlerine kadar birçok video tarzı ve dalı, sese ihtiyaç duyuyor.

Tamda bu noktada kolay ulaşılabilir her bütçeye uygun ve para iade garantili bir sistem hayat buldu. VoiceBros yıllardır sürdüğü hazırlıklarla prodüksiyon şirketleri, santral firmaları, teknoloji şirketleri, son kullanıcılar, film endüstrisi ve seslendirmeye ihtiyacı olan herkese karşılık verdi.

Dünyada çok güçlüyüz, Türkiye'de yeni yeni yapılanmaya başladık.

Türkiye Dünya'da seslendirme ve dublaj'ın en iyi yapıldığı ülkelerden biri. VoiceBros Türkiye'de kurulan ve dolayısı ile Türkiye' de güçlü bir seslendirme portalı. Yabancı dil seslendirme konusunda ise birçok farklı dil ve lehçeyi Anadilde konuşan Dünya'nın en iyi sesleriyle çalışıyoruz. Voicebros'ta İngilizce seslendirme sanatçı sayısı 18.000 civarında. Ve dünyanın en iyi seslendirmenlerine online ulaşmanızı sağlıyor. Artık, Morgan Freeman, Antonio Banderas, Sean Connery gibi sanatçılara saniyeler içinde ulaşmanız mümkün.

VoiceBros, müşterilerinin avantajları nelerdir?

Müşterilerine, Profesyonel sese sahip olabilecekleri geniş bir kaynak sağlamaktadır. Seslendirme sanatçılarıyla bağlantı kurmalarını sağlar. Müşterilerin Projelerine nereden başlayacaklarını göstermektedir, Dünyanın her yerinden ses aktörlerine ulaşmalarına ve seslendirme projelerine destek vermektedir. Ünlü Ses Aktörleriyle tanışmalarına olanak sağlamaktadır. harika sesleri olan insanlara ihtiyaç duyan insanlarla bağlantı kurmalarını sağlar.

Müşterilerin hıza her zaman ihtiyacı vardır! Müşteriler daha hızlı olsun, kolay olsun isterler. Şu an VoiceBros Türkiye'de ortalama 3 buçuk saatte iş teslim edebiliyor. Projelerinizi oluşturmak çok kolay. Dilini Seç, seslendirilmesini istediğiniz seslendirme metinleri’ nin kelime Sayısını gir, sanatçını seç ve projeni başlat. VoiceBros, müşterilerin otomatik bir şekilde iş yapmalarını sağlamakta.

Ekonomi herkes için önemlidir! VoiceBros'ta Düşük Maliyetlerle Projeler Oluşturabilirsiniz. VoiceBros müşterilerine %100 para iade garantisi sunmaktadır. Beğenmediğiniz seslendirme için para ödemezsiniz. Ama buna karşın sanatçının emeği VoiceBros koruması altındadır. Sanatçı kefil olduğu ya da başka bir deyişle kabul ettiği her seslendirme için %40 oranında sanatçının alınmayan sesini VoiceBros finanse eder.

Ve Sınırsız Revizyon hakkına sahiplerdir. Müşterilere talep ettikleri hız, kalite ve fiyatı vererek ve profesyonel bir hizmet sunmaktadır.

Sanatçı nasıl üye olur?

Herkes kaydolabilir, ancak tüm sesleri kalite açısından değerlendiriyoruz. Hesap oluştur Profil bilgilerini tamamla, Örnek seslerini yükle. Artık para kazanmaya hazırsınız.

VoiceBros Seslendirmenlerin ana dilde seslendirme yapmalarına önem veriyor. Sadece işi seslendirme olan seslendirme sanatçıları ile çalışmaya özen gösteriyor. Ancak kendine güvenen ve profesyonel standartları sağlayabilen herkes için kapıları sonun kadar açık.

Sanatçı olmak VoiceBros'ta çok avantajlı. VoiceBros sanatçılarının ödemelerin 3 gün içersinde yapar ve sanatçıların elde ettiği gelirin vergisini stopaj başlığı altında sanatçı adına öder. Yani sanatçıların gelirinin %100'ü vergilendirilmiştir.

Bu noktada admin ya da VoiceBros takımı sanatçının ve seslendirmenin haklarını karşılıklı korumak için görev tanımını yapıyor. Her durumda Müşterinin haklılığını savunurken, her şartta emek veren sanatçıyıda koruma altına alıyor.

Teknik olarak sadece VoiceBros kriterlerine sahip sesler müşteriye iletiliyor. Bu noktada sistem içerisinde çalışan bir yapay zeka seslerin ön incelemesini gerçekleştiriyor. Bu sınavı atlatabilen sesler, bu defa ses teknisyenleri tarafından inceleniyor. Standartlara uymayan seslendirmeler için sanatçılardan standartlara uygun kayıt almaları talep ediliyor.

VoiceBros sanatçıların belirlediği fiyatlar üzerinden %35 komisyon alıyor. Bu komisyon ile sanatçıların gelir vergileri KDV gibi vergileri ödeniyor ve kalan miktar ile reklam harcamaları yapılıyor.

VoiceBros, Harika Projeleriniz için çalışıyor...