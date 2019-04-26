Triko Elbise Kombinleri

Hem şık iş toplantıları hem günlük olarak rahat edeceğiniz gezmeler, hem arkadaş toplantıları hem de ev ziyaretleri için ideal bir fikir olan elbiseler tamamen risksiz parçalardan oluşan triko tunik modelleri ile kadınların beğenisine sunulmuştur. Soğuk havalara uygun olarak elbiseler, diz üstü çizmeniz ile kombinleyerek etnik ve şık bir görünüm elde edebilirsiniz. Her parça ile uyum sağlayan trikolar, renkli şallarınız, altın ve gümüş rengi aksesuarlarınızı ve sezonluk şapkalarınızı kullanarak kombinlerinizi tamamlayabilirsiniz. Kalem elbise modelleri ile file çoraplar veya dantel detaylı çoraplar çok yakıştığını belirtmek isteriz. Sizi sıcacık sarıp üşütmeyecek modelleri ile şıklığınıza da şıklık katacak ürünleri tercih etmelisiniz.

En Ucuz Triko Elbise