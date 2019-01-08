Şerifali Anaokulu Önerisi, Fiyatları ve Yorumları

Mia Anaokulları Dünya standartlarında olan eğitim standartlarıyla okul öncesi eğitime yeni bir soluk getiriyor. Çocukların temelde aldığı dersler ve katıldıkları atölyeler çocukların tüm gelişim noktalarını destekliyor. Farklı bir eğitim sistemi ve müfredat uygulayan Mia Anaokulları çocukların oyunla, sanatla, bilimle, hayatla iç içe oldukları güvenli bir eğitim ortamı sunuyor.

Mia okullarında çocuklar sağlıklı, mutlu, keyifli ve öğrenmeye istekli çocuklar olarak yeni deneyimler ediniyor. Ebeveynlerin de eğitime dahil edildiği eğitim programında klasik okul öncesi eğitimden farklı olarak programlar ve atölyeler çocukların yetenek ve meraklarına göre tasarlanıyor.

Çocuklar İçin Güvenli ve Hijyenik Ortamlar Yaratılıyor

Güvenlik, hijyen ve beslenme Mia okullarının özenle yaklaştığı alanlar. Çocukların güvenli bir ortamda eğitim alması için özel anaokulu güvenliği desteği alınıyor. Bununla beraber okulun menüleri Çocuk Beslenme Profesörü Deniz Ertem tarafından hazırlandı. Çocukların sağlıklı beslenmeleri gün içinde almaları gereken protein, vitaminler gibi değerler ayarlanarak yemek planı yapılıyor. Hijyen konusunda özenli bir tutum sergileyen Mia anaokulları çocukların her açıdan korunmasını ve sağlıklı olmasını sağlayacak koşulları oluşturuyor.

Çocuklar İki Dil Öğreniyor

Mia okullarında İngilizce ve kodlama dili çocuklara öğretiliyor. İngilizce dersler yabancı öğretmenler tarafından verilirken bilgisayar dili Kodlama eğitim programıyla çocuklara özel bir programolan kodable ile öğretiliyor. Geleceğin başarılı bireylerinin donanımlarında yer alması gereken bu iki dil erken yaşta sahip olacakları nitelikler olarak onları bir adım öne taşıyor. Mia anaokulları Kodlama dilini de farklı bir dil olarak görüyor ve geleceğin iletişim dili olarak çocukların bu dili öğrenmeleri için dünyanın en iyi eğitim programlarından biri olan Kodable eğitim programını uyguluyor.

Çocuklar Sanatla İç İçe Oluyor

Kindermusic ve Meet The Masters eğitim programlarıyla çocuklar sanatla iç içe, eğlenerek yaratıcılıklarını arttırıyor. Kindermusic programında müzik eşliğinde çeşitli aktivitelerde bulunan çocuklar bir taraftan da İngilizce müzik dinleyerek farklı açılardan öğrenmeye açık oluyorlar. Meet The Masters programı çocukların büyük sanatçılarla tanışmasını, onları ve eserlerindeki yöntemlerini keşfetmelerini sağlayan özel bir eğitim programı.

Çocuklar Matematiği Bir Macera Gibi Yaşıyor

Mathazone çocuklara masallarla matematiği keşfetme imkanı sunan bir program. Çocuklar yeni maceralara atılırken hikayelerde ilerlemek için çeşitli problemleri çözerek gelişiyorlar. Analitik düşüne becerisi kazanırken matematiği ezbere değil bir düşünce sistemi olarak algılamayı öğreniyorlar. Mia anaokulu Masal Tadında Matematik programı ile sayılarla eğlenceli şekilde tanışan çocuklar matematik dilini severek kavrıyorlar.

Çocuklar Yaratıcı Düşünmeyi Öğreniyor

Dünya çapında başarılı ve etkili bir eğitim tekniği olan P4C ile çocuklar yaratıcı ve eleştirel düşünmeyi öğreniyor. Soru sorma, sorgulama, fikirlerini dile getirme gibi olanaklarla çocukların yaratıcı düşünme süreci geliştiriliyor.

Çocukların Fiziksel Gelişimi Destekleniyor

Okul öncesi 2-5 yaş arası çocuklar için özel olarak tasarlanmış olan Kid-Fit eğitim programında çocuklar hem anatomik bilgiler ediniyor hem de sağlıklı fiziksel gelişimleri için gerekli egzersizleri yapıyorlar. Sağlıklı beslenme programıyla desteklenen beden eğitimi programı çocukların zinde ve zihinsel olarak güçlü olmalarını sağlıyor.

Mia okullarında EYFS – (Early Years Foundation Stage) eğitim sistemi ile çocukların modern dünya standartlarında farklı tekniklerle eğitim alması için özel eğitim programları uygulanıyor. Mia Anaokulu çocukların eğitiminde anne-baba eğitiminin de destekleyici olması nedeniyle ebeveynler için de özel eğitim programı sunuyor. Mia anaokulu eğitim sistemi uluslararası başarılarıyla kabul görmüş eğitim programıyla eğitim uyguluyor.