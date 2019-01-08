Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul -1°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90697
ALTIN
226.672
DOLAR
5.4795
STERLİN
6.9790
EURO
6.2700
Mide botoksu ile kilolara veda edin
Mide botoksu ile kilolara veda...
Doğum tarihiniz kim olduğunuzu söylüyor
Doğum tarihiniz kim olduğunuzu söylüyor
"Formayı kaptırmak istemiyorum"
"Formayı kaptırmak istemiyorum"
2019'un siber güvenlik trendleri açıklandı
2019'un siber güvenlik trendleri açıklandı
''Soğuk algınlığının tedavisini sıvı tüketimi ile azaltabilirsiniz''
''Soğuk algınlığının tedavisini sıvı tüketimi...

Şerifali Anaokulu Önerisi, Fiyatları ve Yorumları

Şerifali anaokulu hakkındaki tüm tavsiyeler ve fiyat bilgisi bu yazımızda..

Şerifali Anaokulu Önerisi, Fiyatları ve Yorumları

Şerifali anaokulu hakkındaki tüm tavsiyeler ve fiyat bilgisi bu yazımızda..

08 Ocak 2019 Salı 20:33
0 Okunma
Şerifali Anaokulu Önerisi, Fiyatları ve Yorumları

Mia Anaokulları Dünya standartlarında olan eğitim standartlarıyla okul öncesi eğitime yeni bir soluk getiriyor. Çocukların temelde aldığı dersler ve katıldıkları atölyeler çocukların tüm gelişim noktalarını destekliyor. Farklı bir eğitim sistemi ve müfredat uygulayan Mia Anaokulları çocukların oyunla, sanatla, bilimle, hayatla iç içe oldukları güvenli bir eğitim ortamı sunuyor.

Mia okullarında çocuklar sağlıklı, mutlu, keyifli ve öğrenmeye istekli çocuklar olarak yeni deneyimler ediniyor. Ebeveynlerin de eğitime dahil edildiği eğitim programında klasik okul öncesi eğitimden farklı olarak programlar ve atölyeler çocukların yetenek ve meraklarına göre tasarlanıyor.

Çocuklar İçin Güvenli ve Hijyenik Ortamlar Yaratılıyor

Güvenlik, hijyen ve beslenme Mia okullarının özenle yaklaştığı alanlar. Çocukların güvenli bir ortamda eğitim alması için özel anaokulu güvenliği desteği alınıyor. Bununla beraber okulun menüleri Çocuk Beslenme Profesörü Deniz Ertem tarafından hazırlandı. Çocukların sağlıklı beslenmeleri gün içinde almaları gereken protein, vitaminler gibi değerler ayarlanarak yemek planı yapılıyor. Hijyen konusunda özenli bir tutum sergileyen Mia anaokulları çocukların her açıdan korunmasını ve sağlıklı olmasını sağlayacak koşulları oluşturuyor.

Çocuklar İki Dil Öğreniyor

Mia okullarında İngilizce ve kodlama dili çocuklara öğretiliyor. İngilizce dersler yabancı öğretmenler tarafından verilirken bilgisayar dili Kodlama eğitim programıyla çocuklara özel bir programolan kodable ile öğretiliyor. Geleceğin başarılı bireylerinin donanımlarında yer alması gereken bu iki dil erken yaşta sahip olacakları nitelikler olarak onları bir adım öne taşıyor. Mia anaokulları Kodlama dilini de farklı bir dil olarak görüyor ve geleceğin iletişim dili olarak çocukların bu dili öğrenmeleri için dünyanın en iyi eğitim programlarından biri olan Kodable eğitim programını uyguluyor.

Çocuklar Sanatla İç İçe Oluyor

Kindermusic ve Meet The Masters eğitim programlarıyla çocuklar sanatla iç içe, eğlenerek yaratıcılıklarını arttırıyor. Kindermusic programında müzik eşliğinde çeşitli aktivitelerde bulunan çocuklar bir taraftan da İngilizce müzik dinleyerek farklı açılardan öğrenmeye açık oluyorlar. Meet The Masters programı çocukların büyük sanatçılarla tanışmasını, onları ve eserlerindeki yöntemlerini keşfetmelerini sağlayan özel bir eğitim programı.

Çocuklar Matematiği Bir Macera Gibi Yaşıyor

Mathazone çocuklara masallarla matematiği keşfetme imkanı sunan bir program. Çocuklar yeni maceralara atılırken hikayelerde ilerlemek için çeşitli problemleri çözerek gelişiyorlar. Analitik düşüne becerisi kazanırken matematiği ezbere değil bir düşünce sistemi olarak algılamayı öğreniyorlar. Mia anaokulu Masal Tadında Matematik programı ile sayılarla eğlenceli şekilde tanışan çocuklar matematik dilini severek kavrıyorlar.

Çocuklar Yaratıcı Düşünmeyi Öğreniyor

Dünya çapında başarılı ve etkili bir eğitim tekniği olan P4C ile çocuklar yaratıcı ve eleştirel düşünmeyi öğreniyor. Soru sorma, sorgulama, fikirlerini dile getirme gibi olanaklarla çocukların yaratıcı düşünme süreci geliştiriliyor.

Çocukların Fiziksel Gelişimi Destekleniyor

Okul öncesi 2-5 yaş arası çocuklar için özel olarak tasarlanmış olan Kid-Fit eğitim programında çocuklar hem anatomik bilgiler ediniyor hem de sağlıklı fiziksel gelişimleri için gerekli egzersizleri yapıyorlar. Sağlıklı beslenme programıyla desteklenen beden eğitimi programı çocukların zinde ve zihinsel olarak güçlü olmalarını sağlıyor.

Mia okullarında EYFS – (Early Years Foundation Stage) eğitim sistemi ile çocukların modern dünya standartlarında farklı tekniklerle eğitim alması için özel eğitim programları uygulanıyor. Mia Anaokulu çocukların eğitiminde anne-baba eğitiminin de destekleyici olması nedeniyle ebeveynler için de özel eğitim programı sunuyor. Mia anaokulu eğitim sistemi uluslararası başarılarıyla kabul görmüş eğitim programıyla eğitim uyguluyor.

Etiketler: Şerifali anaokulu,  Şerifali anaokulu tavsiye,  Şerifali anaokulu fiyatları

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Şerifali AnaokuluŞerifali Anaokulu TavsiyeŞerifali Anaokulu FiyatlarıMia AnaokuluMia Anaokulları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çatı ve Oluk Isıtma Sistemleri
Çatı ve Oluk Isıtma Sistemleri
Kaçak Bahis Çetesi Hayrete Düşürdü
Kaçak Bahis Çetesi Hayrete Düşürdü
Türkiye'nin En Geniş Çiçek Bayisi Osmaniye Çiçekçilik
Türkiye'nin En Geniş Çiçek Bayisi Osmaniye Çiçekçilik
Branda Baskı İle Reklamlarınızı En İyi Şekilde Yapın!
Branda Baskı İle Reklamlarınızı En İyi Şekilde Yapın!
Elektronik Güvenlik Sistemleri ile Daha Huzurlu Bir Yaşam
Elektronik Güvenlik Sistemleri ile Daha Huzurlu Bir Yaşam
“Yeni Başlayanlar İçin En İyi Aracı” Platformu Binomo’ya Genel Bakış
“Yeni Başlayanlar İçin En İyi Aracı” Platformu Binomo’ya Genel Bakış
En Şık Sweatshirt Modelleri ve Kombinleri
En Şık Sweatshirt Modelleri ve Kombinleri
Kiralık Daire Ararken Yapılması Gerekenler
Kiralık Daire Ararken Yapılması Gerekenler
Enerji Kimlik Belgesinin Güvenilir Adresi
Enerji Kimlik Belgesinin Güvenilir Adresi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ