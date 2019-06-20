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Peşinatsız ev, peşinatsız ev alma, Birevim ile peşinatsız ev almak

Ev kredisi almadan ev sahibi olmanız mümkün müdür? Uzun zaman inandırıcı gelmeyen taksitle, peşinatsız ev satın alma sektörü devlet denetiminde güvenli şekilde büyümeye devam ediyor.

Peşinatsız ev, peşinatsız ev alma, Birevim ile peşinatsız ev almak

Ev kredisi almadan ev sahibi olmanız mümkün müdür? Uzun zaman inandırıcı gelmeyen taksitle, peşinatsız ev satın alma sektörü devlet denetiminde güvenli şekilde büyümeye devam ediyor.

20 Haziran 2019 Perşembe 10:06
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Peşinatsız ev, peşinatsız ev alma, Birevim ile peşinatsız ev almak

Ev kredisi almadan ev sahibi olmanız mümkün müdür? Uzun zaman inandırıcı gelmeyen taksitle, peşinatsız ev satın alma sektörü devlet denetiminde güvenli şekilde büyümeye devam ediyor. Toki, kredi ile ev edinme gibi alternatiflerden biri de faizsiz ev edinme seçeneğidir.

Aileniz büyümeye başladıkça gelecek kaygısı baş gösteriyor, özellikle çocuklarınıza mülk bırakarak rahat bir yaşam sürmelerini istemeniz kadar doğal ne olabilir ki! Okul masrafları, kira vb. giderleri düşündüğünüzde ayırabileceğiniz küçük miktarla üstelik peşinatsız ev alma size ulaşılması zor bir hayal gibi görünse de gerçek bu değil! İster deniz kenarında ister dağ köyünde istediğiniz ihtiyacınız olan evi peşinatsız edinebilirsiniz.

Yeni sistem finansal çözümler ile peşinatsız ev, ipoteksiz, faizsiz ve vade farksız ev edinmek mümkündür! Evinizi seçerken iyi bir analiz yapmanız yerinde olacaktır. Ancak bu konunun uzmanları ile irtibata geçmeniz ve güvendiğiniz bir emlak uzmanı ile çalışmanızı öneririz.

  • Evinizi seçin,
  • Aylık kira bedelinizi belirleyin,
  • Kredi notunuzu kontrol edin. ( Kredi notunuz ipotek ya da kefil talebini etkileyen bir faktördür.)
  • Ev Satın Alırken Faizsiz Seçeneklerden faydalanabilirsiniz. Kredi ya da peşinat işleri ile uğraşmadan faizsiz ev satın alma seçeneklerini gözden geçirin. Sizin belirleyeceğiniz taksit tutarları ile en uygun satın alma modelini tercih edebilirsiniz. Noter huzurundaki. Çekilişler ile sahip olabileceğiniz evinizin borcunu ara ödemeler ile de daha hızlı kapatabilirsiniz.

Peşinatsız ev almanın kolay yolu nedir?

Taksitli satışlar, bir mülk edinmek için bir ev kredisi veya ipotek tahvili almanın zor, zaman alıcı ve pahalı ortak uygulamasına yasal bir alternatiftir.

Birevim ile peşinatsız ev almak oldukça kolay!

  • Peşinatsız ev alma,
  • Faizsiz,
  • Vade Farksız,
  • Küçük taksitler ile

Birçok sistemde kira yardımı gibi ek maliyetler ödemek zorunda değilsiniz. Taksit tutarınıza göre 30 - 400 kişi arası gruplarda yer alırsınız. Diğer sistemlere göre peşinatsız ev taksit seçeneği ile mali açıdan avantaj elde edersiniz. Ev alma sıranız geldiğinde kesinlikle bekletilmezsiniz.

Önce Vatan Gazetesi

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