Paykasa Güvenilir mi?

Bankalarla hiçbir şekilde ilgisi bulunmayan Paykasa , özel bir finans şirketi özelliği gösteriyor. Ancak söz konusu ödeme seçeneği dünya genelinde yasal olarak kullandırıldığı için, gelişmiş güvenlik seçeneklerine sahiptir. Bu açıdan internet alışverişlerinde kendinize bir Paykasa satın alarak hızlı ve güvenilir ödemeler yapabilirsiniz.

Paykasa Nedir?

Kendine özgü 16 haneli bir pin kodundan meydana gelen Paykasa, ön ödeme sistemiyle çalışan sanal bir kredi kartıdır. Satın alacağınız Paykasa kart , normal kredi kartlarında olduğu gibi belirli limitlerle ödeme yapmanızı sağlar. Ancak bu kart ön ödeme sistemiyle çalışır ve yalnızca internet alışverişleri için geçerlidir. Ayrıca bu kartı satın alan kişilere fiziki bir kart gönderilmez. Yalnızca Paykasa sitesi üzerinden bir üyelik oluşturulur ve bu hesap üzerinden kart bilgileri gönderilir. Kart bilgilerinizi anlaşmalı sitelere girerek bütün alışverişlerinizi yapabilirsiniz.

Paykasa Nasıl Satın Alınır?

İnternet alışverişlerini pratik şekilde yapabilmek için kendine Paykasa satın almak isteyen kişiler, internet üzerinden kartın resmi satış yetkisini elinde bulunduran sitelere girebilirler. Sitelere girdiğiniz zaman öncelikle sizlerden bir üyelik yapmanız istenir. Saniyeler içerisinde ücretsiz olarak üye olduktan sonra karşınıza Paykasa kart paketleri gelecektir. İstediğiniz limitlerdeki paketin üzerine tıklayarak ön ödemeyi kredi kartlarıyla ya da havale seçeneğiyle yapabilirsiniz. Ön ödemeyi yaptıktan sonra sizlere tüm kart bilgileri gönderilecektir. 16 haneli pin kodunun haricinde 4 haneli bir güvenlik kodu ve kartın son kullanım tarihi bilgileri olacaktır. Bu bilgileri kullanarak tüm anlaşmalı sitelere ödeme yapabilirsiniz.

Paykasa Fiyatları

Paykasa kart üzerinden yapacağınız tüm işlemler Euro para birimiyle yapılır. Ancak kartı satın alırken ödemeleri doğrudan TL şeklinde yapabilirsiniz. En az 10 Euro şeklinde üretilen Paykasa, 1.000 Euro'ya kadar limit vermektedir. Kartın en düşük paketi şu an için 82 TL gibi bir fiyata satılmaktadır. Söz konusu kart fiyatları, para birimleri üzerindeki yükseliş ve azalışlara göre de şekil almaktadır. Doğru, güvenilir Paykasa hizmeti almak isterseniz bize sipariş verebilirsiniz.