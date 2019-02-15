Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101653
ALTIN
223.340
DOLAR
5.2641
STERLİN
6.7611
EURO
5.9376
MHK Yeni Başkanı Sabri Çelik oldu
MHK Yeni Başkanı Sabri Çelik...
Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE.WORKS’ü tanıttı
Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE.WORKS’ü tanıttı
Taksim Trio, Akıngüç Sahnesi'nde
Taksim Trio, Akıngüç Sahnesi'nde
Çocukluk çağı kanserlerinde umut veren gelişmeler
Çocukluk çağı kanserlerinde umut veren...
Rus basını 'Üçlü Zirve'yi böyle gördü
Rus basını 'Üçlü Zirve'yi böyle...

Paykasa Güvenilir mi?

Son dönemlerde internet alışverişlerinde sıkça karşımıza çıkan Paykasa yöntemi, milyonlarca kişiye internet üzerinden anlık ödeme fırsatı veriyor.

Paykasa Güvenilir mi?

Son dönemlerde internet alışverişlerinde sıkça karşımıza çıkan Paykasa yöntemi, milyonlarca kişiye internet üzerinden anlık ödeme fırsatı veriyor.

15 Şubat 2019 Cuma 12:24
6 Okunma
Paykasa Güvenilir mi?

Bankalarla hiçbir şekilde ilgisi bulunmayan Paykasa, özel bir finans şirketi özelliği gösteriyor. Ancak söz konusu ödeme seçeneği dünya genelinde yasal olarak kullandırıldığı için, gelişmiş güvenlik seçeneklerine sahiptir. Bu açıdan internet alışverişlerinde kendinize bir Paykasa satın alarak hızlı ve güvenilir ödemeler yapabilirsiniz.

Paykasa Nedir?

Kendine özgü 16 haneli bir pin kodundan meydana gelen Paykasa, ön ödeme sistemiyle çalışan sanal bir kredi kartıdır. Satın alacağınız Paykasa kart, normal kredi kartlarında olduğu gibi belirli limitlerle ödeme yapmanızı sağlar. Ancak bu kart ön ödeme sistemiyle çalışır ve yalnızca internet alışverişleri için geçerlidir. Ayrıca bu kartı satın alan kişilere fiziki bir kart gönderilmez. Yalnızca Paykasa sitesi üzerinden bir üyelik oluşturulur ve bu hesap üzerinden kart bilgileri gönderilir. Kart bilgilerinizi anlaşmalı sitelere girerek bütün alışverişlerinizi yapabilirsiniz.

Paykasa Nasıl Satın Alınır?

İnternet alışverişlerini pratik şekilde yapabilmek için kendine Paykasa satın almak isteyen kişiler, internet üzerinden kartın resmi satış yetkisini elinde bulunduran sitelere girebilirler. Sitelere girdiğiniz zaman öncelikle sizlerden bir üyelik yapmanız istenir. Saniyeler içerisinde ücretsiz olarak üye olduktan sonra karşınıza Paykasa kart paketleri gelecektir. İstediğiniz limitlerdeki paketin üzerine tıklayarak ön ödemeyi kredi kartlarıyla ya da havale seçeneğiyle yapabilirsiniz. Ön ödemeyi yaptıktan sonra sizlere tüm kart bilgileri gönderilecektir. 16 haneli pin kodunun haricinde 4 haneli bir güvenlik kodu ve kartın son kullanım tarihi bilgileri olacaktır. Bu bilgileri kullanarak tüm anlaşmalı sitelere ödeme yapabilirsiniz.

Paykasa Fiyatları

Paykasa kart üzerinden yapacağınız tüm işlemler Euro para birimiyle yapılır. Ancak kartı satın alırken ödemeleri doğrudan TL şeklinde yapabilirsiniz. En az 10 Euro şeklinde üretilen Paykasa, 1.000 Euro'ya kadar limit vermektedir. Kartın en düşük paketi şu an için 82 TL gibi bir fiyata satılmaktadır. Söz konusu kart fiyatları, para birimleri üzerindeki yükseliş ve azalışlara göre de şekil almaktadır. Doğru, güvenilir Paykasa hizmeti almak isterseniz bize sipariş verebilirsiniz.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
PaykasaPaykasa Kart
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
VoiceBros ile Seslendirme Sektörü Hakkında
VoiceBros ile Seslendirme Sektörü Hakkında
Geleceğe Yatırım Planlarınız Emlak Reyonunda Gerçeğe Dönüşsün!
Geleceğe Yatırım Planlarınız Emlak Reyonunda Gerçeğe Dönüşsün!
Diyet yaparken nelere dikkat etmeliyiz?
Diyet yaparken nelere dikkat etmeliyiz?
İstanbul Beylikdüzü Böcek İlaçlama
İstanbul Beylikdüzü Böcek İlaçlama
En İyi Aktif Kabin Modelleri
En İyi Aktif Kabin Modelleri
Poliüretan Sprey ile Yalıtım Faydaları
Poliüretan Sprey ile Yalıtım Faydaları
Beşiktaş Latin Dansları Deyince Artık Akla Shall we Dance? Geliyor
Beşiktaş Latin Dansları Deyince Artık Akla Shall we Dance? Geliyor
Kaliteli Hasta Yatağı Özellikleri
Kaliteli Hasta Yatağı Özellikleri
Gerçek İnstagram Takipçi Paketleri Burada
Gerçek İnstagram Takipçi Paketleri Burada

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ