Kahve İçmenin Pratik Yolları Arçelik Kahve Makinesinden Geçiyor

Arçelik beyaz eşya, küçük ev aletleri, elektronik ve ısıtma soğutma sistemleri gibi çeşitli alanlarda hizmet ağına sahiptir. Ayrıca 11 adet markasıyla pek çok ürünü kullanıcılarına sunmaktadır. Küçük ev aletlerinden Arçelik kahve makinesi ise son zamanlarda Türk kahvesi sevenlerin tercih ettiği ürünlerin başında geliyor. Cimri.com üzerinden markanın sayısız mağazadaki en popüler ve en yeni ürünlerini takip edebilirsiniz. Böylece en ucuz ürünlere ve mağazaların güncel kampanyalarına hızla ulaşma fırsatı bulabilirsiniz.

Arçelik Kahve Makinesi

Arçelik kahve makinesi çeşitli güç ve su alımı kapasitesine sahip. 670 W seçeneğinden 2600 W gücüne kadar artış gösteriyor. Kahve yapma kapasitesi ise 2 fincan-10 fincan aralığında değişkenlidir. Kahve sunuma hazır olduğunda harekete geçen sesli uyarı sistemi ve pişirme aşamasını belirten ışıklı sistem ise tüm Arçelik kahve makinelerinde mevcut. Ürünler mini veya midi boyda olmakla birlikte Arçelik kahve makinesi tekli ürün ise 1 veya 3 fincan kapasitededir. Kahve yapımı sırasında ihtiyaç duyabileceğiniz kahve ölçüm kaşığı ise neredeyse tüm ürünle birlikte gönderilmektedir.

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