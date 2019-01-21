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KahvaltıFest’e Yoğun Katılım!

İlki düzenlenen ve geleneksel olarak yapılacak olan KahvaltıFest İstanbul’da Ethemefendi Bazlama Cadde’de yapıldı! Misafirlerine DJ performansı ve sürprizlerle dolu harika bir pazar günü yaşatan KahvaltıFest, 26-27 Ocak tarihinde aralıksız olarak devam edecek!

KahvaltıFest’e Yoğun Katılım!

İlki düzenlenen ve geleneksel olarak yapılacak olan KahvaltıFest İstanbul’da Ethemefendi Bazlama Cadde’de yapıldı! Misafirlerine DJ performansı ve sürprizlerle dolu harika bir pazar günü yaşatan KahvaltıFest, 26-27 Ocak tarihinde aralıksız olarak devam edecek!

21 Ocak 2019 Pazartesi 14:25
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KahvaltıFest’e Yoğun Katılım!

İlki düzenlenen ve geleneksel olarak yapılacak olan KahvaltıFest İstanbul’da Ethemefendi Bazlama Cadde’de yapıldı! Misafirlerine DJ performansı ve sürprizlerle dolu harika bir pazar günü yaşatan KahvaltıFest, 26-27 Ocak tarihinde aralıksız olarak devam edecek!

DJ Elçin Özsoy eşliğinde 90’lar Türkçe performansı misafirleri büyüledi. Katılımın hayli yoğun olduğu organizasyonda binlerce fotoğraf çekilirken binlerce balon dağıtıldı ve tam bir festival havası yakalandı.

Ethemefendi Caddesinde bulunan tarihi köşkte yapılan festival sabah 9:00’da başladı ve 17:00’a kadar devam edildi. Mekân sahibi Dilek Çiftçi tarafından ilki düzenlenen festivalde bahçeye konulan büyük bir afişte ‘’Bazlama Hatırası’’ çekilmek isteyenlerin fotoğrafları çekildi ve ücretsiz olarak özel bir fonda basılıp misafirlere dağıtıldı!

Dilek Çiftçi; ‘’Organizasyonlarımızın amacı misafirlerimizin eğlenceli vakit geçirmesi ve biran olsun yoğun tempodan sıyrılıp farklı hissetmeleri adınadır.’’ Dedi. Ayrıca yine bu tarz organizasyonların artarak devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Festivalde özel makinelerle kar yağdırıldı ve 90’lar müzikleri eşliğinde misafirler keyifli bir pazar günü geçirdi. Herkesin beğenisi kazanan bu organizasyona gelecek hafta katılımın üst seviyede olması bekleniyor.

Nazım’ın Piraye’sinin köşkünde eşsiz bir kahvaltı!

Kahvaltı denilince İstanbul’da akla ilk gelen yerlerden biri olan Ethemefendi Bazlama Cadde tarihi bir köşkte misafirlerini sınırsız serpme kahvaltı ile karşılıyor. Kadıköy, Erenköy Ethemefendi Caddesi’nde bulunan mekân haftanın 7 günü açık durumda. Rezervasyon kabul edilmiyor ama köşkün büyüklüğü nedeniyle en fazla 5 dakika sıra beklemeniz gerebilir. Ayrıca otoparkı ve vale hizmeti de bulunmakta.

Kahvaltıda çığır açan bu mekânda tüm ürünler kendi bağ ve bahçelerinde yetişiyor ve tamamen organik. Ayrıca çok kısa süre içinde bu taze ürünlerin online satışı Bazlama Organik üzerinden başlayacak. Yoğun istek üzerine organik ürünlerin tüm Türkiye’ye ulaştırılmasına karar verilmiş.

Güzel bir işe imza atan Dilek Çiftçi ve Bazlama Ekibi verdikleri hizmet ve yenilikçi anlayış sayesinde her zaman bir adım önde olmayı başarıyor. Güzel bir kahvaltı için giden misafirler tablo gibi döşenmiş harika masalarla büyüleniyor ve verilen hizmetten oldukça mutlu olarak ayrılıyor. KahvaltıFest 26-27 ocakta yine Ethemefendi Bazlama Cadde’de devam edecek. Harika bir hafta sonu için mutlaka değerlendirmelisiniz. Unutmayın buranın başka bir şubesi yoktur.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Ethemefendi Bazlama CaddeKahvaltıFestDilek ÇiftçiBazlama Organik
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