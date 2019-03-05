Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
104721
ALTIN
221.935
DOLAR
5.3696
STERLİN
7.0742
EURO
6.0814
Hava Kuvvetleri'nde operasyon
Hava Kuvvetleri'nde operasyon
Dolar 5.39, euro 6.11 ve sterlin 7.10 lirada
Dolar 5.39, euro 6.11 ve...
8 bin çarşı ve mahalle bekçisi alınacak
8 bin çarşı ve mahalle...
İzmir'de sokak ortasında cinayet
İzmir'de sokak ortasında cinayet
13 yaşındaki çocuk tabancayla oynarken ablasını vurdu 
13 yaşındaki çocuk tabancayla oynarken...

Evidea’dan Seçtik, En İşlevsel Ayna Modelleri

Dekoratif aynalara örnek olarak gösterilebilen en çarpıcı modellerden biride üçlü ayna modelleridir.

Evidea’dan Seçtik, En İşlevsel Ayna Modelleri

Dekoratif aynalara örnek olarak gösterilebilen en çarpıcı modellerden biride üçlü ayna modelleridir.

05 Mart 2019 Salı 12:15
7 Okunma
Evidea’dan Seçtik, En İşlevsel Ayna Modelleri

Gün içerisinde insanlar birçok kez isteyerek ya da istem dışı aynada yansımalarına kısa ve uzun süreli olarak bakar ve ufak tefek de olsa kendilerine çeki düzen verirler. Aynalar hayatın içerisinde böylesine önemli bir yer tutarken onları güzelce ve şık bir şekilde yaşanılan alanlara entegre etmek gerekir. Aynalar sadece karşısına geçilip üstün başın düzeltildiği objeler olarak görülmemelidir. Aynalar aynı zamanda yaşam alanlarında dekorasyon zenginliği de katan objelerdir. Ayna, sadece görüntüyü değil şıklığı ve ev dekorasyonuna kattığı zenginlik ile derinliği de yansıtan objelerdir.

En Çok Kullanılan Ayna Modelleri

Birbirinden şık ve farklı tasarımlara sahip birçok tasarımla hayat bulan dekoratif aynalar yaşam alanlarına derinlik katar. Dekoratif aynalara örnek olarak gösterilebilen en çarpıcı modellerden biri üçlü ayna modelleridir. Bu aynalar bulunduğu ortama derinlik katar. Bu aynaların yanı sıra şık tasarımlı kırılmaz aynalar da yaşam alanlarına elegan bir hava katar. Dekoratif açıdan en işlevsel olan ayna modeli ise parçalı aynalar olarak görülebilir. Bu aynalar çok farklı tasarımlarla işlenerek yaşam alanlarının duvarlarını süsleyip doyurucu br görsel zenginlik elde edilmesine olanak tanır.

Boy aynaları ise kullanıldığı yere dekoratif zenginlik de katmasının yanı sıra insanların karşısında en çok vakit harcadıkları ve görüntülerini düzelttikleri aynaların başında gelir. Bu aynalar oldukça klasik bir ayna türü olmasına rağmen bulunduğu her ortamda ferahlık hissi sağlar.

Daha kompakt ve kullanım amacına direkt hizmet eden bir başka ayna türü ise makyaj aynaları olarak gösterilebilir. Bu aynalar sephalı, kenarlı, koltuklu, ışıklı gibi versiyonları ile bütün zevklere hitap edebilen bir ayna türüdür.

Kullanım pratikliği ve taşıma kolaylığı açısından son derece faydalı olan el aynaları da çok sık tercih edilen bir başka ayna modelidir. Her zaman, her yerde rahatlıkla kullanılabilen bu aynaların birçok farklı tarza hitap edecek şekilde modelleri rahatlıkla bulunabilir.

Aynalar günlük hayatta çok önemli bir yer tutar. Aynı zamanda dekoratif açıdan da tamamlayıcı bir rol üstlenen aynaların her türüne ve çeşit çeşit modellerine Evidea.com adresinde kolaylıkla ulaşılabilir.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
AynalarAynaDekoratif AynalarKırılmaz AynalarBoy AynalarıMakyaj AynalarıEl AynalarıEvideaAyna Modelleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sigorta Kutusu Seçerken Bunlara Dikkat!
Sigorta Kutusu Seçerken Bunlara Dikkat!
En Uygun Kredi Veren Bankalar
En Uygun Kredi Veren Bankalar
Yedek Parça Almanın En Kolay Yolu
Yedek Parça Almanın En Kolay Yolu
Vücut Tipine Göre Tesettür Elbise Nasıl Seçilmelidir?
Vücut Tipine Göre Tesettür Elbise Nasıl Seçilmelidir?
Dermokozmetik ile Güneş Ürünleri
Dermokozmetik ile Güneş Ürünleri
Kyani Sahtekarlığı Gerçek Mi?
Kyani Sahtekarlığı Gerçek Mi?
Kyani Mağdurları Var Mı?
Kyani Mağdurları Var Mı?
Kyani Dolandırıcılığı Hakkında
Kyani Dolandırıcılığı Hakkında
Seçmenlerinize Ulaşmanın En Kolay Yolu: Toplu SMS
Seçmenlerinize Ulaşmanın En Kolay Yolu: Toplu SMS

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ