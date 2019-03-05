Evidea’dan Seçtik, En İşlevsel Ayna Modelleri

Gün içerisinde insanlar birçok kez isteyerek ya da istem dışı aynada yansımalarına kısa ve uzun süreli olarak bakar ve ufak tefek de olsa kendilerine çeki düzen verirler. Aynalar hayatın içerisinde böylesine önemli bir yer tutarken onları güzelce ve şık bir şekilde yaşanılan alanlara entegre etmek gerekir. Aynalar sadece karşısına geçilip üstün başın düzeltildiği objeler olarak görülmemelidir. Aynalar aynı zamanda yaşam alanlarında dekorasyon zenginliği de katan objelerdir. Ayna, sadece görüntüyü değil şıklığı ve ev dekorasyonuna kattığı zenginlik ile derinliği de yansıtan objelerdir.

En Çok Kullanılan Ayna Modelleri

Birbirinden şık ve farklı tasarımlara sahip birçok tasarımla hayat bulan dekoratif aynalar yaşam alanlarına derinlik katar. Dekoratif aynalara örnek olarak gösterilebilen en çarpıcı modellerden biri üçlü ayna modelleridir. Bu aynalar bulunduğu ortama derinlik katar. Bu aynaların yanı sıra şık tasarımlı kırılmaz aynalar da yaşam alanlarına elegan bir hava katar. Dekoratif açıdan en işlevsel olan ayna modeli ise parçalı aynalar olarak görülebilir. Bu aynalar çok farklı tasarımlarla işlenerek yaşam alanlarının duvarlarını süsleyip doyurucu br görsel zenginlik elde edilmesine olanak tanır.

Boy aynaları ise kullanıldığı yere dekoratif zenginlik de katmasının yanı sıra insanların karşısında en çok vakit harcadıkları ve görüntülerini düzelttikleri aynaların başında gelir. Bu aynalar oldukça klasik bir ayna türü olmasına rağmen bulunduğu her ortamda ferahlık hissi sağlar.

Daha kompakt ve kullanım amacına direkt hizmet eden bir başka ayna türü ise makyaj aynaları olarak gösterilebilir. Bu aynalar sephalı, kenarlı, koltuklu, ışıklı gibi versiyonları ile bütün zevklere hitap edebilen bir ayna türüdür.

Kullanım pratikliği ve taşıma kolaylığı açısından son derece faydalı olan el aynaları da çok sık tercih edilen bir başka ayna modelidir. Her zaman, her yerde rahatlıkla kullanılabilen bu aynaların birçok farklı tarza hitap edecek şekilde modelleri rahatlıkla bulunabilir.

Aynalar günlük hayatta çok önemli bir yer tutar. Aynı zamanda dekoratif açıdan da tamamlayıcı bir rol üstlenen aynaların her türüne ve çeşit çeşit modellerine Evidea.com adresinde kolaylıkla ulaşılabilir.