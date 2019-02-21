Bayi Hosting Nedir?

Web hosting firmaları tarafından size ayrılan disk ve trafik alanını kapsamaktadır. Bu alanları siz kendi müşterilerinize kendi oluşturduğunuz paketler çerçevesinde satabilirsiniz. En basit tabirle kendi müşterilerinize web hosting hizmeti verebildiğiniz hizmet türüne bayi hosting hizmeti denir.

Kimler tercih etmekte?

Dedicated / Cloud sunucu sunucu yönetimi bilgisi olmayan kişi veya kurumlar

/ sunucu yönetimi bilgisi olmayan kişi veya kurumlar Web tasarım ajansları

Birden fazla web sitesine sahip kişiler veya kurumlar

Bayi Hosting'den yararlanmak için bir server uzmanı olmak zorunda mıyım?

Bayi hosting hizmetinin güzelliği, alanında uzman ekibin arka planda tüm zorlu işlemleri gerçekleştiriyor olması. Yani dedicated server , network sorunları ve bunun gibi bir çok sorunları sizin yerinize hosting firmanızın yapıyor olması. Bayi hosting hesabını yönetirken network veya sunucu yönetim bilginizin olmasına gerek yoktur. Aynı zamanda bulut sunucu kiraladığınızda yönetim size aittir, bayi hosting yönetim konusunda avantajlıdır. Oldukça basit ve sade bir şekilde sitelerinizi oluşturabilir ve yönetebilirsiniz. Tüm zorlu işlemleri ve süreçleri arka planda hizmet aldığınız firma gerçekleştiriyor olacaktır. Siz sadece arkanıza yaslanıp web siteleriniz ile ilgilenebilirsiniz.

Bayi Hosting'in Avantajları Nelerdir?

Müşterilerinize kendi markanız altında hosting satışı sunabilirsiniz.

satışı sunabilirsiniz. Her hosting hesabının kendine ayrı kaynak değerleri (cpu, ram) olur.

hesabının kendine ayrı kaynak değerleri (cpu, ram) olur. Müşterilerinizin ihtiyaç duyduğu özellikler doğrultusunda kendi paketlerinizi oluşturabilirsiniz ( Örnek 1 GB Disk , 10 GB Trafik, 100 Adet Mail gibi )

Müşterileriniz, cPanel veya Plesk kontrol panelini kullanarak hosting hesaplarını yönetebilir. Her müşterinize ayrı olarak kontrol panel girişi verebilirsiniz.

hesaplarını yönetebilir. Her müşterinize ayrı olarak kontrol panel girişi verebilirsiniz. Oluşturduğunuz her hosting hesabında Müşterileriniz kendi kontrol paneli üzerinden bir tıklamayla tonlarca uygulama ve hazır cms yazılımları kurabilir. Örneğin: WordPress, PrestaShop, Drupal , joomla gibi

Bayi Hosting alırken nelere dikkat etmeliyim?