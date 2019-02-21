Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102494
ALTIN
228.130
DOLAR
5.3257
STERLİN
6.9562
EURO
6.0392
“Lıfe In The Mınd” Sergisi...
“Lıfe In The Mınd” Sergisi...
Kethuda Hamamı’nda “Sevginin Sanatı” Eserleri...
Kethuda Hamamı’nda “Sevginin Sanatı” Eserleri...
Mikroplar lösemi riskini azaltabilir
Mikroplar lösemi riskini azaltabilir
Ezhel hakkında karar
Ezhel hakkında karar
Türk boksör Avni Yıldırım dünya şampiyonluk maçına çıkıyor
Türk boksör Avni Yıldırım dünya...

Bayi Hosting Nedir?

Bayi hosting hizmetinin güzelliği, alanında uzman ekibin arka planda tüm zorlu işlemleri gerçekleştiriyor olması.

Bayi Hosting Nedir?

Bayi hosting hizmetinin güzelliği, alanında uzman ekibin arka planda tüm zorlu işlemleri gerçekleştiriyor olması.

21 Şubat 2019 Perşembe 19:28
0 Okunma
Bayi Hosting Nedir?

Web hosting firmaları tarafından size ayrılan disk ve trafik alanını kapsamaktadır. Bu alanları siz kendi müşterilerinize kendi oluşturduğunuz paketler çerçevesinde satabilirsiniz. En basit tabirle kendi müşterilerinize web hosting hizmeti verebildiğiniz hizmet türüne bayi hosting hizmeti denir.

Kimler tercih etmekte?

  • Dedicated / Cloud sunucu sunucu yönetimi bilgisi olmayan kişi veya kurumlar
  • Web tasarım ajansları
  • Birden fazla web sitesine sahip kişiler veya kurumlar

Bayi Hosting'den yararlanmak için bir server uzmanı olmak zorunda mıyım?

Bayi hosting hizmetinin güzelliği, alanında uzman ekibin arka planda tüm zorlu işlemleri gerçekleştiriyor olması. Yani dedicated server , network sorunları ve bunun gibi bir çok sorunları sizin yerinize hosting firmanızın yapıyor olması. Bayi hosting hesabını yönetirken network veya sunucu yönetim bilginizin olmasına gerek yoktur. Aynı zamanda bulut sunucu kiraladığınızda yönetim size aittir, bayi hosting yönetim konusunda avantajlıdır. Oldukça basit ve sade bir şekilde sitelerinizi oluşturabilir ve yönetebilirsiniz. Tüm zorlu işlemleri ve süreçleri arka planda hizmet aldığınız firma gerçekleştiriyor olacaktır. Siz sadece arkanıza yaslanıp web siteleriniz ile ilgilenebilirsiniz.

Bayi Hosting'in Avantajları Nelerdir?

  • Müşterilerinize kendi markanız altında hosting satışı sunabilirsiniz.
  • Her hosting hesabının kendine ayrı kaynak değerleri (cpu, ram) olur.
  • Müşterilerinizin ihtiyaç duyduğu özellikler doğrultusunda kendi paketlerinizi oluşturabilirsiniz ( Örnek 1 GB Disk , 10 GB Trafik, 100 Adet Mail gibi )
  • Müşterileriniz, cPanel veya Plesk kontrol panelini kullanarak hosting hesaplarını yönetebilir. Her müşterinize ayrı olarak kontrol panel girişi verebilirsiniz.
  • Oluşturduğunuz her hosting hesabında Müşterileriniz kendi kontrol paneli üzerinden bir tıklamayla tonlarca uygulama ve hazır cms yazılımları kurabilir. Örneğin: WordPress, PrestaShop, Drupal , joomla gibi

Bayi Hosting alırken nelere dikkat etmeliyim?

  • Paket özellikleri sizin için yeterli mi? ( Disk boyutu , Trafik limiti, Mail , Mysql database , Mssql database adedi gibi )
  • Sunucular hangi ülkede yer almakta? ( Eğer Türkiye'de yer alan kişilere hitap ediyorsanız TR
  • Lokasyonlu bir bayi hosting almanız sizin için avantajdır )
  • Ücretsiz SSL sağlıyorlar mı?
  • Sunucuları tanınmış ve bilinen bir veri merkezi üzerinde mi?
  • Bayi hosting sunucuları Tier3 veri merkezinde mi konumlanmakta?
  • Bayi hosting hizmeti sunan firma ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sertifikası, ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Sertifikası ve ISO 10002:2014 Müşteri Memnuniyeti Sertifikasına sahip mi?

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
HostingDedicated ServerBulut SunucuWeb HostingBayi HostingCloud Sunucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
En İyi Kız Oyunları ve Çocuk Oyunları Oyun Oyna'da!
En İyi Kız Oyunları ve Çocuk Oyunları Oyun Oyna'da!
İyi Bir Tırnak Bakımı Metodu Nedir
İyi Bir Tırnak Bakımı Metodu Nedir
Evlere İş Veren Firmalar
Evlere İş Veren Firmalar
31 Mart Yerel Seçimlerinde Oy Kullanmadan Önce Bilmeniz Gerekenler
31 Mart Yerel Seçimlerinde Oy Kullanmadan Önce Bilmeniz Gerekenler
Limitsiz Hosting, Bulut Sunucu ve Dedicated Server Nedir? Ne işe yarar?
Limitsiz Hosting, Bulut Sunucu ve Dedicated Server Nedir? Ne işe yarar?
VoiceBros ile Seslendirme Sektörü Hakkında
VoiceBros ile Seslendirme Sektörü Hakkında
Paykasa Güvenilir mi?
Paykasa Güvenilir mi?
Geleceğe Yatırım Planlarınız Emlak Reyonunda Gerçeğe Dönüşsün!
Geleceğe Yatırım Planlarınız Emlak Reyonunda Gerçeğe Dönüşsün!
Diyet yaparken nelere dikkat etmeliyiz?
Diyet yaparken nelere dikkat etmeliyiz?

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ