Bayi Hosting Nedir?

Web hosting firmaları tarafından size ayrılan disk ve trafik alanını kapsamaktadır. Bu alanları siz kendi müşterilerinize kendi oluşturduğunuz paketler çerçevesinde satabilirsiniz. En basit tabirle kendi müşterilerinize web hosting hizmeti verebildiğiniz hizmet türüne bayi hosting hizmeti denir.
Kimler tercih etmekte?
- Dedicated / Cloud sunucu sunucu yönetimi bilgisi olmayan kişi veya kurumlar
- Web tasarım ajansları
- Birden fazla web sitesine sahip kişiler veya kurumlar
Bayi Hosting'den yararlanmak için bir server uzmanı olmak zorunda mıyım?
Bayi hosting hizmetinin güzelliği, alanında uzman ekibin arka planda tüm zorlu işlemleri gerçekleştiriyor olması. Yani dedicated server , network sorunları ve bunun gibi bir çok sorunları sizin yerinize hosting firmanızın yapıyor olması. Bayi hosting hesabını yönetirken network veya sunucu yönetim bilginizin olmasına gerek yoktur. Aynı zamanda bulut sunucu kiraladığınızda yönetim size aittir, bayi hosting yönetim konusunda avantajlıdır. Oldukça basit ve sade bir şekilde sitelerinizi oluşturabilir ve yönetebilirsiniz. Tüm zorlu işlemleri ve süreçleri arka planda hizmet aldığınız firma gerçekleştiriyor olacaktır. Siz sadece arkanıza yaslanıp web siteleriniz ile ilgilenebilirsiniz.
Bayi Hosting'in Avantajları Nelerdir?
- Müşterilerinize kendi markanız altında hosting satışı sunabilirsiniz.
- Her hosting hesabının kendine ayrı kaynak değerleri (cpu, ram) olur.
- Müşterilerinizin ihtiyaç duyduğu özellikler doğrultusunda kendi paketlerinizi oluşturabilirsiniz ( Örnek 1 GB Disk , 10 GB Trafik, 100 Adet Mail gibi )
- Müşterileriniz, cPanel veya Plesk kontrol panelini kullanarak hosting hesaplarını yönetebilir. Her müşterinize ayrı olarak kontrol panel girişi verebilirsiniz.
- Oluşturduğunuz her hosting hesabında Müşterileriniz kendi kontrol paneli üzerinden bir tıklamayla tonlarca uygulama ve hazır cms yazılımları kurabilir. Örneğin: WordPress, PrestaShop, Drupal , joomla gibi
Bayi Hosting alırken nelere dikkat etmeliyim?
- Paket özellikleri sizin için yeterli mi? ( Disk boyutu , Trafik limiti, Mail , Mysql database , Mssql database adedi gibi )
- Sunucular hangi ülkede yer almakta? ( Eğer Türkiye'de yer alan kişilere hitap ediyorsanız TR
- Lokasyonlu bir bayi hosting almanız sizin için avantajdır )
- Ücretsiz SSL sağlıyorlar mı?
- Sunucuları tanınmış ve bilinen bir veri merkezi üzerinde mi?
- Bayi hosting sunucuları Tier3 veri merkezinde mi konumlanmakta?
- Bayi hosting hizmeti sunan firma ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sertifikası, ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Sertifikası ve ISO 10002:2014 Müşteri Memnuniyeti Sertifikasına sahip mi?
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