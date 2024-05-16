Bin Selman, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen 33. Arap Birliği Zirvesi'nde konuştu.

Suudi Arabistan'ın, Arap Birliği 32. dönem başkanlığında Arap meseleleri ve Arapların ortak çalışmalarını geliştirmeye önem verdiğini söyleyen Bin Selman, bu süreçte Filistin başta olmak üzere bölgesel konularda Arap ülkeleri olarak ortak tutum sergilemeye önem verdiklerini ifade etti.

Ülkesinin İsrail saldırıları altındaki Filistin halkına destek için yardım kampanyası başlattığını ve bu kapsamda 700 milyon riyalden fazla (yaklaşık 186 milyon dolar) yardım toplandığını aktaran Bin Selman, bu bağlamda Gazze'ye havadan ve denizden yardımlar gönderdiklerini söyledi.

İsrail'in Filistin halkına vahşice saldırıları karşısında Arap ülkeleri olarak ortak bir duruş sergilemeleri gerektiğini vurgulayan Bin Selman, "Uluslararası toplumun da İsrail'in Filistinli kardeşlerimize yönelik barbarca saldırılarını durdurması ve Gazze'de ateşkes çabalarını desteklemesi gerekiyor." dedi.

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) üyeliğine ilişkin BM Genel Kurulu'nda 10 Mayıs'ta yapılan oylamayı memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Bin Selman, bölgede güven ve istikrardan yana olduklarını ve bölgesel sorunların siyasi yollarla çözülmesi çağrısında bulunduklarını ifade etti.

Bin Selman, Yemen ve Sudan'daki krizlerin son bulması için de çabalarını sürdürdüklerini belirtti.

Kızıldeniz'deki gerilimin uluslararası ticarete etkilerine dikkati çeken Bin Selman, deniz ticaretini etkileyen her türlü eylemin son bulmasını istediklerini kaydetti.