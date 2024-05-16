Eliyahu, İsrail ordu radyosuna yaptığı açıklamada, "Gallant'ın İsrail demokrasisine saygısı varsa, o koltuğu boşaltır." ifadeleriyle Gallant'ı istifaya davet etti.

Gallant'ın "halkın iradesini temsil etmediğini" savunan Eliyahu, Tuğgeneral Ofer Winter'in Savunma Bakanı olabileceğine işaret etti.

İsrail'de aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, dün Başbakan Binyamin Netanyahu ile Gazze Şeridi'nin idaresi konusunda ayrışma yaşayan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın görevden alınması çağrısında bulunmuştu.

- Gallant ile Netanyahu, Gazze'nin idaresi konusunda karşı karşıya geldi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, dün Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında, uzun zamandır Gazze'de Hamas'a alternatif bir yönetim bulma yönünde çalışmanın gerekli olduğunu söylediklerini ancak herhangi bir karşılık alamadıklarını belirtmişti.

Gallant, "Ordunun planı tartışmaya açılmadı, daha da kötüsü yerine hiçbir alternatif getirilmedi. Gazze'de askeri-sivil bir rejim, İsrail için kötü ve tehlikeli bir alternatiftir." demişti.

Gazze'de askeri bir yönetimin kurulmasını kabul etmeyeceğini belirten Gallant, Netanyahu'ya, konuya ilişkin bir karar vermesi ve İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivil-askeri bir rejimin olmayacağını ilan etmesi ve Hamas'a alternatif bir yönetimi teşvik etmesi çağrısında bulunmuştu.

Başbakan Netanyahu ise X sosyal medya platformundan paylaştığı videoda Gallant'ın eleştirilerine, "Hamas var olduğu sürece başka hiçbir aktör Gazze'yi yönetemeyecek, kesinlikle Filistin yönetimi değil." ifadeleriyle cevap vermişti.

Hamas yenilene kadar "ertesi gün" tartışmalarının "anlamsız" olduğunu savunan Netanyahu, "Hamas'ın Gazze'yi askeri olarak idare etmediği netleşene kadar hiçbir aktör kendi güvenliği korkusuyla Gazze'nin sivil yönetimini tek başına kabul etmeye hazır olmayacak." iddiasında bulunmuştu.