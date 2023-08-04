Haber: Damla Oya Erman

Suudi Enerji Bakanlığı'ndan bir yetkili, SPA devlet haber ajansına Perşembe günü yaptığı açıklamada, krallığın bu gönüllü 1 milyon varil/gün kesintiyi Eylül ayı boyunca uzatmayı planladığını belirtti. Bu, Suudi Arabistan'ın kesintiyi uzattığı ikinci kez oluyor ve OPEC, Rusya ve diğer küçük üreticiler arasında yapılan bir ittifak toplantısının ardından Haziran ayında ilk olarak duyurulmuştu.

Aynı zamanda, Rusya da petrol ihracatını Eylül ayında 300,000 varil/gün düşüreceğini açıkladı. Bu adımlar, petrol fiyatlarının son haftalarda yükselmesine rağmen, analistlere göre zaten büyük ölçüde fiyatlandırılmış durumda. S&P Global Commodity'den Rick Joswick, Suudi Arabistan ve Rusya'nın bu kesintilerin petrol fiyatlarını daha da yükseğe çıkaracağını düşünmüyor. Ancak bu adımlar, ABD'deki tüketici fiyatlarının dokuz ayın en yüksek seviyesine çıkmasına yardımcı oldu.

OPEC'in kesinti kararları, ABD'deki benzin fiyatlarının artmasında etkili oldu. Suudi Arabistan, brent petrolün varil başına 81 dolar civarında işlem görmesini istiyor çünkü ülkenin bütçesini dengelemek için bu fiyat seviyesine ihtiyacı var.

Ancak bu kesintiler, ABD tüketici fiyatlarını olumsuz etkilemiş durumda ve benzin fiyatları son zamanlarda dokuz ayın en yüksek seviyesine yükseldi. Uzmanlar, benzin fiyatlarının 4 dolar seviyesine ulaşması durumunda talep azalmasına neden olabileceğini belirtiyorlar.

Suudi Arabistan ve Rusya, petrol fiyatlarını artırarak bütçelerini desteklemeye çalışıyorlar. Suudi Arabistan bu yıl bütçe açığı ile karşı karşıya kaldı ve neredeyse on yıl sonra ilk kez bütçe fazlasını kaybetti. Rusya ise Ukrayna'daki savaş çabalarını finanse etmeye çalışıyor.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın geçen ay yayınladığı tahminlere göre, Rusya'nın petrol ihracatından elde ettiği gelir Haziran ayında bir önceki yıla göre yaklaşık olarak yarıya düştü. Bu nedenle, Suudi Arabistan ve Rusya, petrol üretimini kısarak fiyatları yükseltmeye çalışıyorlar.