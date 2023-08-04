Haber: Mert Osman Erman

Oyunların organizatörü, Alberta'nın artık teklif önerisi geliştirmiyor olmasından "üzgün olduklarını" söyledi. Geçen ay, Avustralya, Victoria'da 2026 Oyunları'na ev sahipliği yapmaktan bütçe aşımı nedeniyle çekildi.

Alberta'nın çekilmesi, şu anda 2030 Oyunları'na ev sahipliği yapmak için başka kesin teklifler bulunmadığı anlamına geliyor. Commonwealth Oyunları Federasyonu (CGF) bir açıklamada, başvuruda çalışan herkese teşekkür etti ve Kanada eyaletinin Commonwealth Oyunları için gelecekte "harika bir ev sahibi olabileceğine" inandığını belirtti.

Alberta'nın ilk planı, yarışmaların ve etkinliklerin Calgary ve Edmonton arasında, ayrıca Tsuut'ina Nation ve Enoch Cree Nation'da yayılacağı Ağustos 2030'da 11 gün boyunca oyunları ev sahipliği yapmaktı.

CGF, diğer potansiyel ev sahipleri ile diyalogun "devam etmekte olduğunu" söyledi. Alberta'nın çekilme açıklamasında Bay Schow, kurumsal sponsorluk modeli ve sınırlı yayın gelirlerinin maliyet ve risklerin %93'ünü vergi mükelleflerine yükleyebileceğini öne sürdü.

Finansman konusunda şeffaf olmak ve yatırım getirisini göstermek istediklerini vurguladı. "Bu nedenle 2030 Commonwealth Oyunları için teklifimizi devam ettirmeme kararı aldık." Alberta eyalet hükümeti, Oyunları ev sahibi olmanın uygunluğunu araştırmak için 2 milyon Kanada dolarına kadar taahhüt etti ve Edmonton şehri de Reuters'e göre 1 milyon Kanada doları daha taahhüt etti.

Commonwealth Sport Canada'nın, resmi bir teklif öncesinde bu ay bir uygunluk çalışmasını tamamlaması bekleniyordu. Calgary Belediye Başkanı Jyoti Gondek'in ofisi, eyaletten destek almadan teklifin sona erdiğini söyledi.

Açıklamada, "Eyalet hükümetinin Alberta'nın 2030 Commonwealth Oyunları teklif sürecinden çekilme kararı, teklifi ve Calgary Belediyesi'nin katılımını etkili bir şekilde sona erdirir" dedi.

Commonwealth Oyunları, her dört yılda bir gerçekleşen çok sporlu bir turnuvadır ve sadece İkinci Dünya Savaşı sırasında iptal edilmiştir. Oyunlara katılmak için yarışmacılar, 54 Commonwealth ülkesi veya 18 bölgesinden birinde olmalıdır - bunların birçoğu daha önce Britanya İmparatorluğu'nun bir parçasıydı.

Bu yılın başlarında, 1930'da açılış Oyunları'na ev sahipliği yapan Hamilton, Ontario, itişin arkasındaki grup hükümet taahhütleri alamadığı için teklifini askıya aldı.

18 Temmuz'da Victoria Başbakanı Daniel Andrews, 2026 etkinliğinin ev sahipliği yapan bölgesel şehirler için büyük bir destek olması gerektiğini, maliyetinin 2.6 milyar Avustralya doları (1.4 milyar sterlin; 1.8 milyar dolar) olduğunu söyledi. Ancak 12 günlük oyunların sahnelenmesi maliyetinin 6 milyar Avustralya dolarından fazla olduğunu belirtti.

Bay Andrews, "Bu işte çok zor kararlar aldım, çok zor kararlar aldım. Bu onlardan biri değil" dedi.

CGF, Victoria'nın kararını "çok hayal kırıklığına uğratıcı" olarak nitelendirdi ve "bir çözüm bulma konusunda kararlı" olduklarını ekledi.

İskoçya Birinci Bakanı Humza Yousaf, İskoçya'nın en azından 2026 Commonwealth Oyunları'nın bir bölümüne ev sahipliği yapma önerilerini değerlendirmeye istekli olduğunu söyledi.

Glasgow, 2014'te etkinliğe ev sahipliği yapmış ve hükümet verilerine göre toplam maliyet yaklaşık 543 milyon sterlin (691 milyon dolar) idi.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, başkentin 2026'da ev sahipliği yapmasını destekleyeceğini söyledi, ancak herhangi bir nihai kararın hükümet tarafından verilmesi gerekeceğini belirtti.