Haber: Damla Oya Erman

Temmuz ayının başından bu yana devam eden grevleri düzenleyen 15,000 otel çalışanını temsil eden sendika, Eras Turu konserlerinin düzenleneceği LAX ve SoFi Stadyumu yakınındaki dört otelde perşembe sabahı grevi yeniden başlattı. Yüzlerce aşçı, oda görevlisi, bulaşıkçı, garson, kapıcı ve ön büro görevlisi Sheraton Gateway, Holiday Inn LAX, Westin LAX ve Four Points Sheraton otellerinden perşembe sabahı çıktı.

Bu hafta California'daki bazı siyasetçiler, Swift'i LA'daki konserlerini iptal etmeye çağırdı ve konserlerin grevdeki oteller için para kazandıracağını söyledi. Demokrat Partili California Yardımcı Valisi Eleni Kounalakis ve diğer birçok seçilmiş devlet yetkilisi, otel sendikası Unite Here Local 11 tarafından düzenlenen bir mektuba imza attı ve Swift'in grevdeki çalışanlarla dayanışma içinde durmasını istedi.

Unite Here Local 11, Los Angeles ve Orange bölgelerinde 60 büyük otelde binlerce çalışanı temsil eden Güney Kaliforniya'nın en büyük konaklama sendikası, Temmuz başından bu yana planlanan grevleri gerçekleştirmeye devam etti ve sektör çalışanlarının maaşlarını önemli ölçüde artırmayı hedefliyor.

Grev, Ritz-Carlton, JW Marriott LA Live, Beverly Hilton, Fairmont Miramar, Anaheim Hilton ve "Pretty Woman" filminin çekildiği Four Seasons Regent Beverly Wilshire gibi otelleri etkiledi.

Taylor Swift'e hitap eden açık mektupta, "Los Angeles'taki otel temizlikçilerinin yanında yazıyoruz. Yatakları yaparlar, banyoları temizlerler ve her misafir ihtiyacına bakarlar. Ama şu anda çalışanlar geçim sıkıntısı çektiklerini söylüyorlar. Konserleriniz bölgemizdeki otellere çok para kazandırıyor" deniyor ve otellerin konserlerin kenti ziyaretiyle daha fazla para kazanacağı, ancak bölgedeki otel çalışanlarının bu durumdan fayda sağlamadığı belirtiliyor.

Oteller, Swift'in şehre gelmesiyle fiyatlarını iki ve üç katına çıkarıyor, ancak birçok çalışan iş yerlerine yakın yerlerde yaşayacak durumda değil. Bazıları vardiyalar arasında arabalarında uyuyor, diğerleri evlerini kaybetme riski altında.