Haber: Mert Osman Erman

Tanıklar, paramiliter grup Hızlı Destek Güçleri'nin (Rapid Support Forces - RSF), Arap olmayanları hedef almak ve öldürmekle suçladılar.

Bu, RSF'nin son günlerde Batı Darfur'un başkenti El Geneina'daki Sudan ordusu karargahını ele geçirmesinin ardından meydana geldi.

RSF, bunun bir "kabile çatışması" olarak tanımladığı şeyle ilgili olmadığını söyledi.

RSF, Nisan ayından bu yana ülkenin kontrolü için orduyla mücadele ediyor. Médecins Sans Frontières (MSF), son üç günde Çad'a geçen 7.000 kişinin çoğunun hiçbir şeyleri olmadan kaçan kadınlar ve çocuklar olduğunu söylüyor.

El Geneina'nın ele geçirilmesinden bu yana RSF ve müttefik Arap milisleri, Reuters haber ajansına göre binlerce Masalit etnik grubu insanının öldürülmesi, evlerin yağmalanması ve kadınların tecavüz edilmesi ile suçlanmıştır.

RSF, Darfur'da ortaya çıktı ve bu yılın çatışması sırasında bölgedeki Arap olmayan gruplara karşı işlenen vahşetlerle suçlandı.

Paramiliter grup, bu ayın başından bu yana Darfur'da daha fazla toprak kazanıyor ve bölgenin beş eyaletinden dördünün kontrolünü ele geçirdi.

Suudi Arabistan'daki barış görüşmeleri, Reuters'e göre ateşkesi sağlama çabalarının başarısız olduğu bildirildi.

BM mülteci ajansı, Sudan'da "hayal edilemez" bir insani krizin yaşandığını söylüyor.

Savaş başladığından beri yaklaşık altı milyon insan evlerinden zorla çıkarıldı."